שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של חמאס בעזה חוסל אתמול. כ"ץ בירך את צה"ל והשב"כ על הביצוע, ואמר כי "כולם בני מוות בכל מקום" בהתייחס למי שהוביל את הטבח ב-7 באוקטובר. השר הוסיף כי חמאס לא ישלוט אזרחית וצבאית בעזה, וכי תוכנית ההגירה מרצון מעזה תיושם "בעיתוי ובאופן הנכון".

