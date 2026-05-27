דרמה ברגע האחרון: בג"ץ אישר את הבחירות לרב העיר חולון

מחקר חדש מזהיר: שיטות החיפוש אחר חיים חוצניים עלולות להיכשל בזיהוי שלהם, בשל הטיה מדעית ומגבלות טכנולוגיות - החוקרים קוראים לשינוי בתכנון משימות החלל ולשילוב בינה מלאכותית כדי לאתר סימנים חבויים (בעולם)אבישי לוי
משקיע הקריפטו צ'ון וואנג יוביל משימת חלל היסטורית של טיסת דילוג סביב מאדים במשך כשנתיים; לפני כן, מתוכננת משימת חימום סביב הירח כחלק מהיערכות ליעד השאפתני (בעולם)אבישי לוי
לפי דיווח בג'רוזלם פוסט, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן התבטא באופן מפתיע בנוגע לאפשרות לנורמליזציה עם ישראל | בן סלמאן תקף את הפלסטינים ודחה את הרעיון של חלוקת ירושלים "זו תהיה בירה של טרור" | הדיווח המלא והמדהים (מדיני)יוסי נכטיגל
לאחר העימותים מחוץ לתחנת המשטרה בבנימין, בעקבות מעצרו של בחור ישיבה והסגרתו לידי המשטרה הצבאית, במשטרה טוענים כי הבחור עוכב לאחר שנהג בפראות בכביש 60, ובבדיקתו התברר כי מדובר בנפקד גיוס מצה"ל | עריק נוסף נעצר לאחר שהפר את הסדר | גולדקנופף: "עליית מדרגה מסוכנת ברדיפה" (חדשות)חזקי שטרן
בזמן שהעולם מביט מזרחה, בקרמלין נערכים להוציא לפועל תוכנית נועזת שתנצל את הסדקים שנפערו בתוך ברית נאט"ו | מפקד בכיר באירופה מזהיר: "אנו לא מוכנים לצאת למלחמה עבור מטרה שמעולם לא לקחנו בחשבון" (חדשות בעולם)דני שפיץ
שתי נשים בגילאי העשרים נפצעו באורח בינוני בתאונה בכביש 22 בין מחלף אתא למחלף ביאליק. התאונה כללה שלושה כלי רכב, ושני נפגעים נוספים נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה.קובי רוזן
ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף את איזנקוט וגולן על "פשרות" בנושא הגיוס. "ישראל ברגע קיומי. המדינה לא תשרוד כשעוד ועוד מאזרחיה מתחנכים ל'נמות ולא נתגייס'", אמר. בנט הבהיר: "בממשלה הבאה בראשותי לא יהיו שום פשרות בנושאי גיוס. לא יהיו דילים פוליטים על חשבון המשרתים בצבא, ואף אחד לא יקבל 30 אחוז הנחה. כולם, כולם, מתגייסים. מי שלא ישרת - לא יקבל שקל מהמדינה".כיכר השבת
סערת השיחה המפתיעה של האדמו"ר מאמשינוב בנושא 'הר הבית' הגיעה לשטח: זינוק של 20% במספר העולים ויותר מעשרה חרדים שנכנסו למסלול הקצר - שזכה לכינוי החדש | מדוע ציוץ התגובה "הרשמי" ברשת שניסה לייצר "הכחשה" בשם האדמו"ר, חשף לחצים פנימיים וחוסר הבנה בניהול חצרות חסידיות? (חסידים)חיים רוזנבוים
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ