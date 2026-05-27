אחרי שהאינטרנט חזר לאיראן: תיעוד דרמטי של הפלת ה-F-15 האמריקני מציף את הרשת

לאחר 88 ימים של עלטה דיגיטלית מוחלטת, פתיחת האינטרנט באיראן מביאה עמה גל של תיעודים שלא נראו מהלחימה | במרכז הסערה: חשבונות איראניים מפיצים את רגע הפלת מטוס הקרב האמריקני מעל שמי המדינה (חדשות בעולם)

לטענת האיראנים רגע הפלת ה-F-15 האמריקני | צילום: צילום: רשתות חברתיות
13:21

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב ראש הנקרה

צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב ראש הנקרה. הפרטים נבדקים.

ב. ניסני
13:15

רוכב אופניים בן 25 נפגע בינוני בתאונה בכביש 444 ליד טייבה

צעיר בן 25 נפגע במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בזמן רכיבה על אופניים בכביש 444 סמוך לטייבה. הנפגע סובל מחבלות בגפיים, וצוותי מגן דוד אדום מפנים אותו לבית החולים מאיר.

קובי רוזן
13:15

משטרת ספרד פשטה על משרדי מפלגת השלטון הסוציאליסטית

שוטרי מחלקת המאבק בשחיתות במשטרת ספרד פשטו על משרדי המפלגה הסוציאליסטית השלטונית בראשות ראש הממשלה פדרו סאנצ'ז, הנחשב לאחד מהמתנגדים הבולטים לישראל באירופה.

קובי אטינגר
13:13

"תתבייש לך!": צרחות במליאה נגד הח"כ הדתי שהצביע נגד חוק המעונות

ח"כ דן אילוז מהליכוד הצביע נגד חוק המעונות שאושר בקריאה טרומית • ח"כ אזולאי זעם עליו במליאה: "תתבייש לך" | הציונות הדתית נעדרה, עוצמה יהודית תמכה (חרדים)

חנני ברייטקופף
13:10

נוקיה חוזרת מהמתים: מעצמת ה־AI של אירופה נולדה מחדש

בורסת הלסינקי שוברת שיאים שלא נראו מאז תחילת המילניום, כשהיא חוצה את רף 14,000 הנקודות בעיצומו של יום מסחר דרמטי | במוקד הנסיקה עומדת נוקיה, שהמציאה את עצמה מחדש כמעצמת בינה מלאכותית ורשתות נתונים, וסוחפת אחריה את הכלכלה הפינית כולה | מודל לחיקוי (חדשות בעולם)

דני שפיץ
13:07

אחרי האיומים של דגל התורה: 'חוק המעונות' אושר בקריאה טרומית | אלו הדתיים שהתנגדו לחוק

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק המעונות שנועדה לעקוף את ביטול הסבסוד במעונות היום לילדיהם של אברכי הכוללים, ומבקשת לקבוע כי הקבלה למעון תביא בחשבון את מצבה של האם בלבד | הליכוד תמך בחוק אחרי האיום של 'דגל התורה' להצביע בעד ועדת חקירה ממלכתית | הח"כים של הציונות הדתית נעדרו מההצבעה וח"כ דן אילוז הצביע נגד (פוליטי, בארץ)

קובי אטינגר
13:04

גופת גבר כבן 50 נמצאה על גג ביתו בירושלים

גופת גבר כבן 50 נמצאה על גג ביתו בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים. שוטרי תחנת עוז במחוז ירושלים הגיעו למקום יחד עם חוקרי מז"פ, החלו באיסוף ממצאים ובחקירת נסיבות המוות.

קובי רוזן
12:40

איזנקוט תוקף את בנט ולפיד: "אמירות פופוליסטיות ולא רציניות"

גדי איזנקוט תקף את נפתלי בנט ויאיר לפיד בנושא הגיוס: "אמירות פופוליסטיות ולא רציניות של מי שהיו בעלי תפקידים בכירים במדינה ואמרו שכולם יתגייסו אצלם - ולא קידמו כלום".

