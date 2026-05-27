גופת גבר כבן 50 נמצאה על גג ביתו בירושלים

צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב ראש הנקרה. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
צעיר בן 25 נפגע במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בזמן רכיבה על אופניים בכביש 444 סמוך לטייבה. הנפגע סובל מחבלות בגפיים, וצוותי מגן דוד אדום מפנים אותו לבית החולים מאיר.קובי רוזן
שוטרי מחלקת המאבק בשחיתות במשטרת ספרד פשטו על משרדי המפלגה הסוציאליסטית השלטונית בראשות ראש הממשלה פדרו סאנצ'ז, הנחשב לאחד מהמתנגדים הבולטים לישראל באירופה.קובי אטינגר
ח"כ דן אילוז מהליכוד הצביע נגד חוק המעונות שאושר בקריאה טרומית • ח"כ אזולאי זעם עליו במליאה: "תתבייש לך" | הציונות הדתית נעדרה, עוצמה יהודית תמכה (חרדים)חנני ברייטקופף
בורסת הלסינקי שוברת שיאים שלא נראו מאז תחילת המילניום, כשהיא חוצה את רף 14,000 הנקודות בעיצומו של יום מסחר דרמטי | במוקד הנסיקה עומדת נוקיה, שהמציאה את עצמה מחדש כמעצמת בינה מלאכותית ורשתות נתונים, וסוחפת אחריה את הכלכלה הפינית כולה | מודל לחיקוי (חדשות בעולם)דני שפיץ
מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק המעונות שנועדה לעקוף את ביטול הסבסוד במעונות היום לילדיהם של אברכי הכוללים, ומבקשת לקבוע כי הקבלה למעון תביא בחשבון את מצבה של האם בלבד | הליכוד תמך בחוק אחרי האיום של 'דגל התורה' להצביע בעד ועדת חקירה ממלכתית | הח"כים של הציונות הדתית נעדרו מההצבעה וח"כ דן אילוז הצביע נגד (פוליטי, בארץ)קובי אטינגר
גדי איזנקוט תקף את נפתלי בנט ויאיר לפיד בנושא הגיוס: "אמירות פופוליסטיות ולא רציניות של מי שהיו בעלי תפקידים בכירים במדינה ואמרו שכולם יתגייסו אצלם - ולא קידמו כלום".כיכר השבת
המחלוקות בין ארה"ב לאיראן אמנם הצטמצמו, אולם מספר נקודות עדיין נותרו טרם נפתרו | לפי דיווח מדהים, איראן דורשת כסף - והרבה, ומתנה את חתימתה בקבלת הסכום מיד אחרי החתימה (חדשות)ישראל גראדווהל
