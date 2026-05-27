מבזקעל חורבות אולפני התקשורת

הוויתור האצילי והאישור הסופי; קהילת 'פני מנחם' תקים מרכז ענק בלב ירושלים

בשורה משמחת לאלפי חסידי ואוהדי קהילת "פני מנחם", בראשות ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר. ועדת ההקצאות בעיריית ירושלים אישרה סופית שתי הקצאות ענק לקהילה ברחוב ירמיהו ובמתחם המיתולוגי ברוממה | חשיפת המו"מ החשאי שנמשך חצי שנה בין חסידות באיאן לקהילה – והדיל ההיסטורי של רכישת ביהמ"ד במלכי ישראל שהתפוצץ ברגע האחרון בשל לחצים פנימיים | כל הפרטים (חסידים)

הגר"ש אלתר בהנחת אבן הפינה למוסדותיו הק' בבית שמש | צילום: צילום: אלעד
17:16

החשבון נסגר: מבנה התפוצץ על ראש המחבל שרצח את הקצין | צפו

סגירת מעגל כואבת ונחושה בדרום לבנון: שבוע בלבד לאחר נפילתו ההרואית של רס"ן (מיל') איתמר ספיר ז"ל בהיתקלות עם מחבל, כוחות צה"ל סגרו חשבון | בפעילות משולבת ומהירה זוהה המחבל כשהוא מנסה להימלט ולמצוא מסתור במבנה סמוך. בתיעוד דרמטי שמפרסם דובר צה"ל, נראה רגע החיסול | צפו (צבא וביטחון)

ב. ניסני
17:04

חמאס מאשרת: מפקד הזרוע הצבאית מחמד עודה חוסל עם בני משפחתו

חמאס אישרה רשמית כי מחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית שלה, חוסל בתקיפה אמש יחד עם שני בניו, אשתו ובתו. בהודעתה, הארגון לא איים בנקמה אלא ציין שדמו של עודה יהווה "דלק לעם הפלסטיני במשך דרך המאבק".

קובי אטינגר
16:52

נער בן 15 נפצע בינוני באירוע אלימות בבאר שבע

נער בן 15 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות ברחוב מבצע יואב בבאר שבע. הנער סבל מפציעה חודרת, וצוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום. הוא פונה לבית החולים סורוקה להמשך טיפול.

קובי רוזן
16:44

"הילדים לא צריכים לשלם": ההצעה המהפכנית של סגן ראש עיריית בית שמש נגד שלילת הדירות מאברכים

סגן ראש העיר ויו"ר דגל התורה בבית שמש ישראל סילברסטיין שיגר מכתב חריף לראש העיר שמואל גרינברג ובו הוא מציע פתרון מהפכני לפתרון שלילת 'דירות בהנחה' מאברכים עמלי התורה שלא התגייסו • "משפחות של עבריינים יכולות להשתתף בדיור, אבל אברכים לא", הוא זועק וקורא להקפאת שיווקי רמ"י (חרדים)

חנני ברייטקופף
16:40

חדירת כלי טיס עוין נוספת באזור קו העימות - תושבים נכנסו למרחבים מוגנים

פיקוד העורף הורה לתושבי אבן מנחם, זרעית, שומרה ושתולה באזור קו העימות להיכנס מיד למרחב המוגן בעקבות חדירת כלי טיס עוין. ההתרעה פורסמה בשעה 16:38.

ב. ניסני
16:24

אנחנו פשוט לא מבינים את גודל הרגע: זה מה שייזכר מהממשלה היוצאת // דעה

בעוד מצביעי הקואליציה מאוכזבים מהעשייה בנושאי ליבה אידיאולוגיים • המלחמה הרב-זירתית הפכה למשימה המרכזית של הממשלה | במבט היסטורי: זו תיזכר כממשלה ששברה את ציר ההתעצמות האיראני (דעות)

יוסף ארנביוב
16:19

חילוץ דרמטי מגובה 70 מטרים בכניסה לרמת בית שמש: שני פועלים חולצו

לוחמי האש ויחידת יל"מ פעלו לחילוץ שני פועלים שנלכדו על עגורן באתר בנייה בכניסה לשכונת רמת בית שמש ד' • אחד מהם פצוע והועבר לטיפול רפואי | פעולת חילוץ מורכבת שהסתיימה בהצלחה (בארץ)

שאול כהנא
15:52

צפירת הרגעה בחסידות גור • האזינו להודעה של בן האדמו"ר, רבי נחמיה

לאחר שעות של תפילות ודאגה בחצר החסידית הגדולה בעולם, בישר בנו של האדמו"ר מגור, הרה"צ רבי נחמיה אלתר, כי ההליך הרפואי בעיניו של הרבי הסתיים בשלום | הרבי ישהה לימי מנוחה בוילה שנשכרה במיוחד בהרצליה | כל הפרטים (חסידים)

חיים רוזנבוים
