החשבון נסגר: מבנה התפוצץ על ראש המחבל שרצח את הקצין | צפו

חמאס אישרה רשמית כי מחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית שלה, חוסל בתקיפה אמש יחד עם שני בניו, אשתו ובתו. בהודעתה, הארגון לא איים בנקמה אלא ציין שדמו של עודה יהווה "דלק לעם הפלסטיני במשך דרך המאבק".

