אתם עושים את הטעות הזו בחינוך הילדים שלכם | צפו

הנשיא טראמפ הודיע כי איראן חייבת להסכים שלעולם לא יהיה לה נשק גרעיני או פצצה גרעינית. מצר הורמוז ייפתח מיד לתנועת ספנות בלתי מוגבלת ללא תשלום אגרות. איראן תסיר את כל המוקשים הימיים שנותרו. ארה"ב תוציא את החומר המועשר מהאדמה בתיאום עם איראן והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ותשמיד אותו. טראמפ ציין כי הושגה הסכמה על נושאים נוספים, ויקיים פגישה בחדר המצב לקבלת החלטה סופית.

