התאו דונלד טראמפ שנידון לשחיטת חג הקרבן ניצל לאחר התערבות ישירה של משרד הפנים בבנגלדש | לא ברור אם ארה"ב פנתה באופן ישיר למדינה על מנת שזו 'תחון' את הפר שהפך לפופולארי במיוחד (מעניין)יוסי נכטיגל
ילד בן 11 נפגע במצב בינוני במהלך רכיבה על אופניים ברחוב היסמין באשדוד. הילד סובל מחבלה בבטן, וצוותי מגן דוד אדום מפנים אותו לבית החולים אסותא באשדוד. התאונה אירעה בשעה 20:01.קובי רוזן
עצרת זיכרון נערכה בהיכל בית המדרש 'לוקווע וולברוז' בבני ברק, לרגל מלאת חצי יובל להסתלקותו של האדמו"ר מלוקווע וולברוז זצוק"ל, שנלב"ע בחודש סיוון תשס"א | במעמד השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל עם רב ממתפללי ובאי בית המדרש לצד תושבי השכונה | במהלך הערב נשאו דברים, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן. בנו וממלא מקומו הרה"ג רבי שמואל טורנהיים. הגה"צ חכם ניסים בן שמעון. הגה"צ רבי אהרן טויסיג והרה"ג רבי יעקב שיש (חסידים)חיים רוזנבוים
לאחר ביקורת קשה בקרב הציבור החרדי נגד המשטרה לאור ההתנהלות נגד חייבי גיוס בשבועות האחרונים, נראה כי המפכ"ל מתקפל ומחליט על שינוי דרמטי בהנחיות המשטרה | המפכ"ל שוקל לשגר הנחייה לשוטרים שלא לעצור חייבי גיוס שיגיעו להגיש תלונה בתחנת המשטרה (משטרה)דוד הכהן
הפוסק הגאון רבי משה מרדכי קארפ ישב שבעה במודיעין עילית על פטירת אחותו, מרת ציפורה בינדר ע"ה, עד לערב חג השבועות | במהלך ימי האבל, בהם אף התכבד הפוסק הנודע בסנדקאות, הפך מעונו לתל תלפיות כאשר גדולי ישראל, ראשי ישיבות ודיינים עלו לנחמו ולחזקו בשעתו הקשה (חרדים)חיים רוזנבוים
המערכת הפוליטית שוב גועשת סביב משבר חוק הגיוס ופיזורה של הכנסת. ח"כ יולי אדלשטיין, ששילם מחיר והודח מראשות ועדת חוץ וביטחון בגלל 'חוק הגיוס', מתייחס בריאיון מיוחד לישי כהן ב'אולפן כיכר' לכל הנושאים הבוערים | האם משבר הגיוס היה פתיר? | האם יקים מפלגה חדשה? | המחדל הביטחוני בצפון והדאגה מההסכם המסתמן בין וושינגטון לטהרן • צפו (חדשות)ישי כהן
מהדורת מעייריב המלאה: מדינת ישראל נגררת לאנרכיה, מעצרי עריקים הופכים להפגנות זעם בגיבוי הח"כים החרדים | הריסה או קריסה? מבצע האכיפה של הרשות לאכיפה במקרקעין מסעיר את בני ברק | סכינים בקואליציה: חוק פיזור הכנסת עולה להכרעה - חוק המעונות אושר | זכרונות מקשר אבות ושת"פ אסטרטגי: סיקור מביקור הראש"ל אצל האדמו"ר מקרעטשניף | בן האדמו"ר מגור עדכן את החסידים - הניתוח הצליח (מעייריב)איצלה כץ
מבצע אכיפה של שוטרי מרחב יהודה להחרמת "משטובות" הפך לזירת עימות אלימה. עשרות פורעי חוק יידו אבנים וחסמו צירים כדי למנוע את הגרירה, ואחד החשודים, הדרוש לחקירה בגין מעשי אלימות, התבצר ברכב ואילץ את השוטרים לנפץ את החלון כדי לעוצרו (בארץ)קובי רוזן
