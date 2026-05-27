שרשרת סיכולים בעזה: אלו הבכירים שצה"ל תקף | צפו

גבר בן 21 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות ברחוב הרב שפירא בבני ברק. הפצוע סבל מפציעות חודרות, וצוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום. הוא פונה לבית החולים בילינסון להמשך טיפול.קובי רוזן
יו"ר יהדות התורה גולדקנופף חשף: שרה נתניהו התנגדה למינויו כסגן ראש הממשלה במהלך שיחה עם בנימין נתניהו | פרטי המגעים הקואליציוניים (בארץ)משה בשן
שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל מירי נגד טנקים במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון.כיכר השבת
נשיא ארה"ב רמז כי הסכם שלום עם איראן עשוי להיות מותנה בהצטרפות סעודיה וקטאר להסכמי אברהם | כל הפרטים על השיחות והתנאים (בעולם)אריה רוזן
התאו דונלד טראמפ שנידון לשחיטת חג הקרבן ניצל לאחר התערבות ישירה של משרד הפנים בבנגלדש | לא ברור אם ארה"ב פנתה באופן ישיר למדינה על מנת שזו 'תחון' את הפר שהפך לפופולארי במיוחד (מעניין)יוסי נכטיגל
ילד בן 11 נפגע במצב בינוני במהלך רכיבה על אופניים ברחוב היסמין באשדוד. הילד סובל מחבלה בבטן, וצוותי מגן דוד אדום מפנים אותו לבית החולים אסותא באשדוד. התאונה אירעה בשעה 20:01.קובי רוזן
עצרת זיכרון נערכה בהיכל בית המדרש 'לוקווע וולברוז' בבני ברק, לרגל מלאת חצי יובל להסתלקותו של האדמו"ר מלוקווע וולברוז זצוק"ל, שנלב"ע בחודש סיוון תשס"א | במעמד השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל עם רב ממתפללי ובאי בית המדרש לצד תושבי השכונה | במהלך הערב נשאו דברים, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן. בנו וממלא מקומו הרה"ג רבי שמואל טורנהיים. הגה"צ חכם ניסים בן שמעון. הגה"צ רבי אהרן טויסיג והרה"ג רבי יעקב שיש (חסידים)חיים רוזנבוים
