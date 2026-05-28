נהגים, שימו לב | מאות שוטרים פתחו במבצע אכיפה ארצי בכבישים 

משרד הבריאות מעדכן כי הוא עוקב אחר התפרצות נגיף האבולה מזן Bundibugyo ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. נכון ל-26 במאי דווחו כ-1,000 מקרים ולמעלה מ-200 מקרי פטירה. באוגנדה השכנה דווחו מקרים בודדים, כולם מיובאים מקונגו. המשרד ממליץ להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים הנגועים ולקבל ייעוץ במרפאה לנוסעים. נוסעים ששבו מהאזור ומפתחים חום או תסמינים בתוך 21 ימים מתבקשים להימנע ממגע עם אחרים וליצור קשר טלפוני מיידי עם גורם רפואי. מעולם לא היה מקרה אבולה בישראל.

