איהאב כריזם, שניהל העברות כספים בשווי מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בתקיפה • המשיך להפר את הסכם הפסקת האש ופעל לקדם מתווי טרור | פגיעה בניסיונות השיקום (צבא וביטחון)ב. ניסני
כוחות מיוחדים פעלו בהכוונה מודיעינית מדויקת של השב"כ • המחבלים הסגירו עצמם לאחר ניהול מו"מ והועברו לחקירה | הפעילות נמשכת (צבא וביטחון)דניאל הרץ
סמוטריץ' שיגר מכתב נחרץ לראשי איגודי העסקים ודרש הורדת מחירים מיידית • השקל התחזק ב-24% מול הדולר מנובמבר 2024 | 'לא ייתכן שתדרשו סיוע במשבר ותמנעו רווחה מהאזרחים' (כלכלה בארץ)בני סולומון
מסתערבי מג"ב איו"ש עצרו הלילה בשכם שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. הכוחות פעלו בהכוונה מודיעינית של שב"כ, נכנסו למרחב בצורה מסתערבת וסגרו על המבנן בו הסתתרו החשודים. לאחר ניהול משא ומתן, המחבלים הסגירו את עצמם לידי הכוחות ונעצרו. שני החשודים הועברו להמשך חקירת שב"כ.קובי רוזן
היסטוריה בחצרות הקודש: לאחר עשרות שנים של פילוג עז, רוחות האחדות בין חצרות הקודש לבית סאטמר מגיעות היום לשיא חסר תקדים • הנכדים הגדולים משני הצדדים יתכנסו למעמד הגרלה מותח של חפצי הקודש, הספרים העתיקים ואוצרות המיליונים של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זי"ע • מאחורי הקלעים: היוזמה החשאית של המשב"ק המיתולוגי, המחסן המאובטח, והמכתב המשותף שעליו חתמו שני האחים האדמו"רים (חדשות, חסידים)חיים רוזנבוים
ילד בן 5 נפצע הבוקר (08:37) בנפילה מאופניים חשמליים ברחוב הרב אלנקווה בתל אביב. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים איכילוב במצב בינוני עם חבלת ראש.קובי רוזן
משרד הבריאות מעדכן כי הוא עוקב אחר התפרצות נגיף האבולה מזן Bundibugyo ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. נכון ל-26 במאי דווחו כ-1,000 מקרים ולמעלה מ-200 מקרי פטירה. באוגנדה השכנה דווחו מקרים בודדים, כולם מיובאים מקונגו. המשרד ממליץ להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים הנגועים ולקבל ייעוץ במרפאה לנוסעים. נוסעים ששבו מהאזור ומפתחים חום או תסמינים בתוך 21 ימים מתבקשים להימנע ממגע עם אחרים וליצור קשר טלפוני מיידי עם גורם רפואי. מעולם לא היה מקרה אבולה בישראל.יוסי נכטיגל
צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב שתולה. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
