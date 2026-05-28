שר המשפטים יריב לוין שלח מילות חיזוק ליונתן אוריך לאחר הגשת כתב האישום נגדו. "אכיפה בררנית היא פשע. שום דבר לא יוכל לפצות על הסבל והכאב שנגרמים לו ולמשפחתו, רק בגלל עבודתו עם ראש הממשלה נתניהו", אמר לוין. השר הוסיף כי הוא בוטח בנחישותו של אוריך להוציא את הצדק לאור.

