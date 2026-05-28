המתקפה המתואמת על המשטרה | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע

בפיקוד העורף משלימים היערכות לאפשרות של מלחמה שלישית מול איראן, כאשר ההערכה היא שהמערכה הבאה תיפתח בצעד מפתיע שיחייב את העורף כולו להיכנס למצב "אדום" בתוך פחות משעתיים, וכי הירי יגבר משמעותית ויהיה בטווח זמן קצר יותר מבסביבים הקודמים| גורמי ביטחון מדגישים כי החשאיות המבצעית תבוא לעיתים על חשבון התראה מוקדמת (צבא)

ב. ניסני