המתקפה המתואמת על המשטרה | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע

שני נוסעים נאלצו לרכוש כרטיסים חלופיים ב-14 אלף ש"ח לאחר ביטול טיסה במבצע 'עם כלביא' • הרשמת ענבי-אוזניצקי: "החברה התנערה מחובות בסיסיות" | פסק דין חריף בתל אביב (תעופה)דניאל הרץ
פריצת דרך במגעים? לפי דיווח ב'אקסיוס', ארה"ב ואיראן הגיעו להסכמות על מזכר הבנות להארכת הפסקת האש ב-60 יום והתחלת מו"מ ישיר על הגרעין, אך הנשיא טראמפ מבקש לעצור רגע ולבחון את הפרטים לפני מתן אור ירוק סופי (אקטואליה)דניאל הרץ
בפיקוד העורף משלימים היערכות לאפשרות של מלחמה שלישית מול איראן, כאשר ההערכה היא שהמערכה הבאה תיפתח בצעד מפתיע שיחייב את העורף כולו להיכנס למצב "אדום" בתוך פחות משעתיים, וכי הירי יגבר משמעותית ויהיה בטווח זמן קצר יותר מבסביבים הקודמים| גורמי ביטחון מדגישים כי החשאיות המבצעית תבוא לעיתים על חשבון התראה מוקדמת (צבא)ב. ניסני
יממה לאחר שסמלת רותם ינאי ז"ל נהרגה מפגיעת רחפן נפץ במושב שומרה בגליל המערבי, ליוו אותה מאות בני משפחה, חברים ולוחמי חטיבת גבעתי בדרכה האחרונה בגבעת עדה. הוריה ספדו לה בלב שבור: "אהבת האדם שלך הייתה אינסופית, סליחה שלא שמרנו עלייך" (בארץ)דוד הכהן
