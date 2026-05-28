כיכר השבת
ראו אתכם: המשטרה מפרסמת תמונות נהגים שנתפסו עם טלפון ביד

במבצע אכיפה ממוקד: עשרות נהגים תועדו "על חם" כשהם מסכנים חיים בשימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה | המשטרה פרסמה גלריית תמונות של נהגים שנתפסו - עם טשטוש פנים - והזהירה: "מבט של שניות בודדות אל מסך הטלפון עלול להסתיים באסון" | התמונות שפורסמו (בארץ)

19:22

אזעקות במטולה

19:21

צעיר בן 19 נפצע בינוני בהתנגשות אופנוע בגדר בנתניה

צעיר בן 19 נפצע הערב (18:36) כאשר אופנוע שרכב עליו התנגש בגדר ברחוב האורזים בנתניה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני עם חבלות בגפיים התחתונות.

קובי רוזן
19:21

אזעקה במטולה בשל ירי רקטות וטילים

פיקוד העורף הפעיל אזעקה במטולה באזור קו העימות בשל ירי רקטות וטילים. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן. זמן השהייה במקלט: 15 שניות.

ב. ניסני
19:21

התרעות במרחב מטולה - הפרטים בבדיקה

צה"ל דיווח על הפעלת התרעות במרחב מטולה. הפרטים נבדקים.

ב. ניסני
19:20

אלפי חסידים חגגו | הרבי מתולדות אהרן השיא את נכדו עם נכדת אחיו, ראש הישיבה

אלפי חסידים נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי החתן בן הגה"צ רבי ישראל יוסף קאהן, בנו הגדול של האדמו"ר מתולדות אהרן, עב"ג הכלה בת הרה''ג ר' יוסף קאהן, בן הגה"צ רבי משה קאהן, ראש ישיבת תולדות אהרן, וחתן האדמו''ר ממשכנות הרועים | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל החסידות במרכז שכונת 'מאה שערים' בירושלים (חסידים)

חיים רוזנבוים
19:02

בין ההרים בקמפוס החדש; מאות בחורי קראלי התנתקו מהעולם בראשות האדמו"ר

מאות תלמידי הישיבות של חסידות קראלי התכנסו יחדיו בקמפוס "מחנה זרע אברהם" בהרי הקאנטרי בארה"ב ליום שכולו תורה | במהלך היום הופיע האדמו"ר, התיישב ללמוד ופלפל עם הבחורים בסוגיות בעיון • צפו בגלריית הוד מהמעמד המרגש (חסידים)

חיים רוזנבוים
19:02

הכנסת לא פוזרה וחברי הכנסת עסוקים בלרמות את הציבור החרדי ודרמת המעצרים | אולפן ליל שישי

פאנל מורחב באולפן ליל שישי דן בעובדה שלמרות הוראת גדולי ישראל חוק פיזור הכנסת הוקפא ועדיין לא אושר ובמקביל הקואליציה קידמה את חוק המעונות שככל הנראה החרדים לא ייראו ממנו שקל | וגם: דרמת המעצרים והקרב עם המשטרה, הקלטות יאיר גולן והאם החרדים בדרך לממשלה בראשות איזנקוט| מסכמים שבוע בפאנל מיוחד בהשתתפות חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, הרב אברהם ובר ואבי גרינצייג | צפו (אולפן ליל שישי)

אולפן ליל שישי
18:58

דובר צה"ל: חיסלנו 700 פעילי חזבאללה מאז הפסקת האש

דובר צה"ל אפי דפרין מסר כי מאז תחילת הפסקת האש חוסלו יותר מ-700 פעילי חזבאללה, ומתחילת הלחימה חוסלו יותר מ-2,500 פעילים. לדבריו, צה"ל חיסל כמעט שליש מכוח חזבאללה. דפרין הוסיף כי בימים האחרונים נפגעו מפקדי גזרות ובעלי תפקידים מבצעיים, מה שפגע ביכולות הפיקוד והשליטה של הארגון. "חזבאללה נלחם על שרידותו" אמר, והדגיש כי כוחות צה"ל פועלים כעת במקומות שאליהם לא הצליחו להגיע במלחמת לבנון השנייה.

קובי אטינגר
