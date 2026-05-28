צעיר בן 19 נפצע הערב (18:36) כאשר אופנוע שרכב עליו התנגש בגדר ברחוב האורזים בנתניה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני עם חבלות בגפיים התחתונות.קובי רוזן
פיקוד העורף הפעיל אזעקה במטולה באזור קו העימות בשל ירי רקטות וטילים. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן. זמן השהייה במקלט: 15 שניות.ב. ניסני
צה"ל דיווח על הפעלת התרעות במרחב מטולה. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
אלפי חסידים נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי החתן בן הגה"צ רבי ישראל יוסף קאהן, בנו הגדול של האדמו"ר מתולדות אהרן, עב"ג הכלה בת הרה''ג ר' יוסף קאהן, בן הגה"צ רבי משה קאהן, ראש ישיבת תולדות אהרן, וחתן האדמו''ר ממשכנות הרועים | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל החסידות במרכז שכונת 'מאה שערים' בירושלים (חסידים)חיים רוזנבוים
פאנל מורחב באולפן ליל שישי דן בעובדה שלמרות הוראת גדולי ישראל חוק פיזור הכנסת הוקפא ועדיין לא אושר ובמקביל הקואליציה קידמה את חוק המעונות שככל הנראה החרדים לא ייראו ממנו שקל | וגם: דרמת המעצרים והקרב עם המשטרה, הקלטות יאיר גולן והאם החרדים בדרך לממשלה בראשות איזנקוט| מסכמים שבוע בפאנל מיוחד בהשתתפות חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, הרב אברהם ובר ואבי גרינצייג | צפו (אולפן ליל שישי)אולפן ליל שישי
דובר צה"ל אפי דפרין מסר כי מאז תחילת הפסקת האש חוסלו יותר מ-700 פעילי חזבאללה, ומתחילת הלחימה חוסלו יותר מ-2,500 פעילים. לדבריו, צה"ל חיסל כמעט שליש מכוח חזבאללה. דפרין הוסיף כי בימים האחרונים נפגעו מפקדי גזרות ובעלי תפקידים מבצעיים, מה שפגע ביכולות הפיקוד והשליטה של הארגון. "חזבאללה נלחם על שרידותו" אמר, והדגיש כי כוחות צה"ל פועלים כעת במקומות שאליהם לא הצליחו להגיע במלחמת לבנון השנייה.קובי אטינגר
המשטרה חושדת כי רצח הזוג רוסלן ואולגה בתחילת השבוע בוצע על רקע לאומני. החשוד במעשה הוא ערבי-ישראלי.כיכר השבת
