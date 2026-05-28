הורידה את תמונות אסתי שנעדרת כבר שבועיים: "תפסיקו לחפש אותה"

צעיר כבן 20 נפצע הערב (20:20) במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי ברחוב בוטקובסקי בחדרה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים הלל יפה במצב בינוני עם חבלת ראש.קובי רוזן
זקן הפוסקים החסידיים מארה"ב, האדמו"ר מסערדאהעלי, נחת השבוע בארץ ישראל למסע בן שבועיים ימים • התחנה הראשונה: קריעת בגד ובכי תמרורים מול מקום המקדש השמם • ההפתעה לחסידים: האדמו"ר ישבות בירושלים ויערוך את השולחנות הטהורים באולם ענק ברחוב עזרא | כל הפרטים ותיעוד ראשוני מהמסע הקודש (חסידים)חיים רוזנבוים
סקר המנדטים של "ישראל היום" ו"קנטאר": הליכוד נותר יציב, בנט ולפיד נחלשים ל-22 מנדטים, וגדי איזנקוט מתחזק ל-17. בצלאל סמוטריץ' מתאושש ועובר את אחוז החסימה. בגוש השינוי בוחנים חיבור בין הנדל לטרופר בתקווה להגיע ל-61 מנדטים ללא המפלגות הערביות (פוליטי)יוני גבאי
מהדורת מעייריב: הרצ"פניקים משתוללים בצמתים - המשטרה מגיבה באלימות קשה | ההפגנות יצאו משליטה: עימותים קשים בין נהגים למוחים במספר מוקדים | גפני איים, המפכ"ל מיהר להבהיר ורב המשטרה הוזעק לאולפנים | בחסדי שמים - שיפור במצבו של הגר"ד קוק: נושם בכוחות עצמו ומגיב לסובבים | ענבי הגפן בענבי הגפן: כל הפרטים על השידוך שמסעיר את המגזר (מעייריב)איצלה כץ
מטעם בית האדמו"ר מבעלזא נמסרה היום הודעה לחסידים להם ילדים בני 3 כי תתאפשר עריכת חלאק'ה אצל הרבי רק בשני מועדים ספציפיים עד אחרי תשעה באב • ההזדמנות הראשונה: הערב ב-21:00 במעון הקודש • כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים
נשיא צרפת עמנואל מקרון הצהיר כי שום דבר לא מצדיק את התקיפות המתבצעות כיום בדרום לבנון. מקרון קרא להפסקת התקיפות, לחזרה לשלום ולדיאלוג, ולבניית פתרון בר קיימא.קובי אטינגר
על פי מזכר ההבנות, איראן תתחייב שלא לחתור להשגת נשק גרעיני. הנושא הראשון שיידון ב-60 הימים הקרובים: כיצד להיפטר ממאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה, כך לפי ברק רביד.כיכר השבת
