הרב גילה לתדהמתו שתלמיד הישיבה מעשן סיגריה בשבת; זה מה שעשה

פרשה ביטחונית חמורה נחשפת: צעיר ממזרח ירושלים שעבד במלון מרכזי בעיר נאשם כי פעל כמרגל עבור חמאס, אסף מידע על חיילים שהתארחו במקום ואף הביע נכונות לבצע פיגוע התאבדות בעצמו (ביטחון)דוד הכהן
אישה כבת 60 נפגעה מרכב ברחוב הגיר במעלה אדומים ומצבה אנוש. צוותי איחוד הצלה ביצעו פעולות החייאה בזירה ופינו אותה לבית החולים כשהיא במצב קשה.קובי רוזן
אישה כבת 60 נהרגה הבוקר בתאונת דרכים בדרך קדם במעלה אדומים. צוותי מד"א שהגיעו למקום ביצעו פעולות החייאה, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותה. האישה סבלה מחבלה רב מערכתית כתוצאה מפגיעת הרכב.קובי רוזן
כלי תקשורת פלסטינים מפרסמים תיעוד ממצלמות אבטחה המציג את רגע החיסול של מוחמד עודה | המפקד שמונה רק שבוע קודם לכן נפגע בטיל מדויק כשצעד ברחוב | התיעוד המלא (צבא וביטחון)דניאל הרץ
הנשיא טראמפ התכנס עם בכירי ממשלו להכרעה גורלית בנוגע להסכם עם איראן שטרם הושלם. הנשיא הציב דרישות נוקשות לפירוק הגרעין האיראני ופתיחת מצר הורמוז, בעוד בטהרן מדווחים כי ההסכם בשלבי אישור אחרונים, אך הצדדים עדיין חלוקים על סוגיות מרכזיות (חדשות)דניאל הרץ
הסלמה משמעותית בצפון: לאחר לילה של ירי לעבר קריית שמונה ומירון, חיזבאללה הרחיב היום את טווח הירי והפעיל אזעקות בנהריה, צפת וכרמיאל | בתיעודים מנהריה נראו נפילות בים ובריחת מתרחצים מבוהלים. במקביל, כוחות צה"ל מעמיקים את הפעילות בדרום לבנון באזור הבופור, בזמן שראש ממשלת לבנון מגדיר את המצב כ"הסלמה חסרת תקדים" (אקטואליה, ביטחון)ב. ניסני
אחרי כשבועיים של חיפושים קדחתניים, המשפחה החרדית מטורונטו מודה לאלפים שסייעו • הנערה בת ה-14 נמצאה בתחנת רכבת תחתית והושבה לביתה | "לעולם לא נשכח את האהבה" (חדשות חרדים)כיכר השבת
פיקוד העורף מתריע על ירי רקטות וטילים לכיוון נחף בגליל העליון. התושבים באזור מתבקשים להיכנס למרחב המוגן תוך 45 שניות.ב. ניסני
