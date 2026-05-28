צעיר בן 18 נפצע הערב (21:44) במהלך רכיבה על אופנוע בסמוך לרחוב הגפן בקריית אתא. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם במצב בינוני עם חבלות בגפיים התחתונות.קובי רוזן
הרוחות סוערות בשכונה החרדית בלוד בעקבות החשש מהפסקת חלוקת מזון למאות משפחות: ברקע, האשמות קשות של ראשי העמותה נגד העיריה | מחזיקת תיק הרווחה: המרוויחים הם תושבי העיר שיזכו לעוד בית חם, לצד זה המבורך של 'יד ביד' (חרדים)יאיר טוקר
טלפון בהול, שליח תמים שנשלח לאסוף ציוד יקר ערך בתוך דקות, וכתובת פיקטיבית שהותירה קורבנות חסרי אונים: כך עובדת הנוכלות החדשה שמפילה חברות הגברה – בעקבות פניית כיכר השבת, המשטרה חוקרת מחדש את נסיבות האירועים במטרה להגיע לחקר האמת (בארץ, חרדים)דניאל הרץ
משרד הבריאות הלבנוני פרסם נתונים עדכניים: 3,324 הרוגים ו-10,027 פצועים בלבנון מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי.קובי אטינגר
צעיר כבן 20 נפצע הערב (20:20) במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי ברחוב בוטקובסקי בחדרה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים הלל יפה במצב בינוני עם חבלת ראש.קובי רוזן
זקן הפוסקים החסידיים מארה"ב, האדמו"ר מסערדאהעלי, נחת השבוע בארץ ישראל למסע בן שבועיים ימים • התחנה הראשונה: קריעת בגד ובכי תמרורים מול מקום המקדש השמם • ההפתעה לחסידים: האדמו"ר ישבות בירושלים ויערוך את השולחנות הטהורים באולם ענק ברחוב עזרא | כל הפרטים ותיעוד ראשוני מהמסע הקודש (חסידים)חיים רוזנבוים
סקר המנדטים של "ישראל היום" ו"קנטאר": הליכוד נותר יציב, בנט ולפיד נחלשים ל-22 מנדטים, וגדי איזנקוט מתחזק ל-17. בצלאל סמוטריץ' מתאושש ועובר את אחוז החסימה. בגוש השינוי בוחנים חיבור בין הנדל לטרופר בתקווה להגיע ל-61 מנדטים ללא המפלגות הערביות (פוליטי)יוני גבאי
מהדורת מעייריב: הרצ"פניקים משתוללים בצמתים - המשטרה מגיבה באלימות קשה | ההפגנות יצאו משליטה: עימותים קשים בין נהגים למוחים במספר מוקדים | גפני איים, המפכ"ל מיהר להבהיר ורב המשטרה הוזעק לאולפנים | בחסדי שמים - שיפור במצבו של הגר"ד קוק: נושם בכוחות עצמו ומגיב לסובבים | ענבי הגפן בענבי הגפן: כל הפרטים על השידוך שמסעיר את המגזר (מעייריב)איצלה כץ
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ