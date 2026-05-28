צוותי רפואה הוזעקו לרחוב הגפן בבית שמש בעקבות שריפה במבנה מגורים. במקום טופלו 4 נפגעים במצב קל כתוצאה משאיפת עשן. יתר הדיירים שהיו במבנה פונו ללא פגיעה.קובי רוזן
ערוצים המזוהים עם הציר השיעי טוענים כי משמרות המהפכה האיראניים תקפו 4 ספינות סוחר אמריקאיות במצר הורמוז. לפי הדיווחים, הספינות ניסו לעבור במצר ללא רשות איראנית. הטענות טרם אושרו ממקורות עצמאיים.קובי אטינגר
צעיר בן 18 נפצע הערב (21:44) במהלך רכיבה על אופנוע בסמוך לרחוב הגפן בקריית אתא. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם במצב בינוני עם חבלות בגפיים התחתונות.קובי רוזן
הרוחות סוערות בשכונה החרדית בלוד בעקבות החשש מהפסקת חלוקת מזון למאות משפחות: ברקע, האשמות קשות של ראשי העמותה נגד העיריה | מחזיקת תיק הרווחה: המרוויחים הם תושבי העיר שיזכו לעוד בית חם, לצד זה המבורך של 'יד ביד' (חרדים)יאיר טוקר
בשיחה מרתקת ועמוקה באולפן הפודקאסטים של 'כיכר השבת', אירח יוסי סרגובסקי את ד"ר יאיר אנסבכר, מומחה לביטחון ואיש חינוך, לניתוח מאקרו מפוכח של האירועים שהובילו לאסון השביעי באוקטובר | מה היא הקונספציה המפורסמת ואיך הגענו אליה | אז אם יש לכם סימני שאלה הצפייה היא חובה ( צבא וביטחון)יוסי סרגובסקי
טלפון בהול, שליח תמים שנשלח לאסוף ציוד יקר ערך בתוך דקות, וכתובת פיקטיבית שהותירה קורבנות חסרי אונים: כך עובדת הנוכלות החדשה שמפילה חברות הגברה – בעקבות פניית כיכר השבת, המשטרה חוקרת מחדש את נסיבות האירועים במטרה להגיע לחקר האמת (בארץ, חרדים)דניאל הרץ
משרד הבריאות הלבנוני פרסם נתונים עדכניים: 3,324 הרוגים ו-10,027 פצועים בלבנון מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי.קובי אטינגר
צעיר כבן 20 נפצע הערב (20:20) במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי ברחוב בוטקובסקי בחדרה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים הלל יפה במצב בינוני עם חבלת ראש.קובי רוזן
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ