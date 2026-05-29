פרטים חדשים על מעצרו של עלי ס', פעיל "כוח קודס" ממוצא אפגני, שתכנן להתנקש בבכירי הקהילה היהודית בברלין | תחקיר חושף כי המוסד הישראלי, לצד סוכנויות ביון נוספות, סיפק את המודיעין הזהב שהוביל למעצרו בדנמרק (בעולם)יוסי נכטיגל
הראשון לציון הגר"י יוסף מפרסם הבוקר מכתב גינוי חריף לשריקות הבוז והשלטים נגד יו"ר ש"ס אריה דרעי בכנס הענק בבנייני האומה בירושלים: "אני מיצר ומוחה נגד חוסר דרך ארץ כלפי ידידנו הרב רבי אריה זה דבר חמור התנהגות זו! צריך אחדות בתנועה שלנו" | הראש"ל הדגיש: "מדובר בקומץ נערים, כולנו מאוחדים" (חרדים)ישי כהן
מסמך ההבנות כולל הארכת הפסקת האש ב-60 ימים נוספים, פתיחה מלאה של מצר הורמוז והסרת מוקשים, בתמורה להסרה הדרגתית של המצור הימי האמריקני והקלה בסנקציות על ייצוא הנפט | הסיכום: ברקע דיווחים מחודשים על תקיפות באזורי המצרים | סגן הנשיא ואנס: 'הפסקת האש מחזיקה מעמד' (בעולם)יוסי נכטיגל
שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר את המלצות הוועדה: חמישה פרויקטים טכנולוגיים-מבצעיים יזכו בפרס היוקרתי על תרומתם המכרעת למערכה האחרונה מול איראן, להגנה האווירית ולמודיעין הישראלי (חדשות)ב. ניסני
בהמשך לפרסום הראשון של 'כיכר השבת' הבוקר: דרמת ענק בממלכת חסידות סאטמר עשרים שנה לאחר הסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זצ"ל, נחתם היום במונסי המשא ומתן המורכב לחלוקת עמודי התווך של הירושה | בהתאם לצוואה הקפדנית, הורכבו 4 חבילות שוות בערכן הרוחני והכספי שהוכרעו בגורל היסטורי בנוכחות דיינים ונציגי המשפחה | 'כיכר השבת' עם הצצה ראשונית לרשימת הזהב: מהתפילין דרבינו תם של ה'קדושת יום טוב' ועד לגביע המוזהב והקמיע הנדיר שעלו בגורלו של האדמו"ר המהר"א | כל הפרטים מאחורי הקלעים של המבצע הלוגיסטי שאיחד את חצרות הקודש (חסידים)חיים רוזנבוים
צוותי רפואה הוזעקו לרחוב הגפן בבית שמש בעקבות שריפה במבנה מגורים. במקום טופלו 4 נפגעים במצב קל כתוצאה משאיפת עשן. יתר הדיירים שהיו במבנה פונו ללא פגיעה.קובי רוזן
ערוצים המזוהים עם הציר השיעי טוענים כי משמרות המהפכה האיראניים תקפו 4 ספינות סוחר אמריקאיות במצר הורמוז. לפי הדיווחים, הספינות ניסו לעבור במצר ללא רשות איראנית. הטענות טרם אושרו ממקורות עצמאיים.קובי אטינגר
צעיר בן 18 נפצע הערב (21:44) במהלך רכיבה על אופנוע בסמוך לרחוב הגפן בקריית אתא. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם במצב בינוני עם חבלות בגפיים התחתונות.קובי רוזן
