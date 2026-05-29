בהמשך לפרסום הראשון של 'כיכר השבת' הבוקר: דרמת ענק בממלכת חסידות סאטמר עשרים שנה לאחר הסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זצ"ל, נחתם היום במונסי המשא ומתן המורכב לחלוקת עמודי התווך של הירושה | בהתאם לצוואה הקפדנית, הורכבו 4 חבילות שוות בערכן הרוחני והכספי שהוכרעו בגורל היסטורי בנוכחות דיינים ונציגי המשפחה | 'כיכר השבת' עם הצצה ראשונית לרשימת הזהב: מהתפילין דרבינו תם של ה'קדושת יום טוב' ועד לגביע המוזהב והקמיע הנדיר שעלו בגורלו של האדמו"ר המהר"א | כל הפרטים מאחורי הקלעים של המבצע הלוגיסטי שאיחד את חצרות הקודש (חסידים)

חיים רוזנבוים