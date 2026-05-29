הראש"ל במכתב גינוי חריף לשריקות הבוז לדרעי: "חוסר דרך ארץ, אני מוחה; צריך אחדות בתנועה שלנו"

פרטים חדשים על מעצרו של עלי ס', פעיל "כוח קודס" ממוצא אפגני, שתכנן להתנקש בבכירי הקהילה היהודית בברלין | תחקיר חושף כי המוסד הישראלי, לצד סוכנויות ביון נוספות, סיפק את המודיעין הזהב שהוביל למעצרו בדנמרק (בעולם)יוסי נכטיגל
מסמך ההבנות כולל הארכת הפסקת האש ב-60 ימים נוספים, פתיחה מלאה של מצר הורמוז והסרת מוקשים, בתמורה להסרה הדרגתית של המצור הימי האמריקני והקלה בסנקציות על ייצוא הנפט | הסיכום: ברקע דיווחים מחודשים על תקיפות באזורי המצרים | סגן הנשיא ואנס: 'הפסקת האש מחזיקה מעמד' (בעולם)יוסי נכטיגל
שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר את המלצות הוועדה: חמישה פרויקטים טכנולוגיים-מבצעיים יזכו בפרס היוקרתי על תרומתם המכרעת למערכה האחרונה מול איראן, להגנה האווירית ולמודיעין הישראלי (חדשות)ב. ניסני
למרות העלייה במידות החום, בצפון הארץ יש צפי לגשם במהלך הימים הקרובים | תחזית מזג האוויר המלאה על הצפוי לנו בימים הקרובים (בארץ)כיכר השבת
בהמשך לפרסום הראשון של 'כיכר השבת' הבוקר: דרמת ענק בממלכת חסידות סאטמר עשרים שנה לאחר הסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זצ"ל, נחתם היום במונסי המשא ומתן המורכב לחלוקת עמודי התווך של הירושה | בהתאם לצוואה הקפדנית, הורכבו 4 חבילות שוות בערכן הרוחני והכספי שהוכרעו בגורל היסטורי בנוכחות דיינים ונציגי המשפחה | 'כיכר השבת' עם הצצה ראשונית לרשימת הזהב: מהתפילין דרבינו תם של ה'קדושת יום טוב' ועד לגביע המוזהב והקמיע הנדיר שעלו בגורלו של האדמו"ר המהר"א | כל הפרטים מאחורי הקלעים של המבצע הלוגיסטי שאיחד את חצרות הקודש (חסידים)חיים רוזנבוים
צוותי רפואה הוזעקו לרחוב הגפן בבית שמש בעקבות שריפה במבנה מגורים. במקום טופלו 4 נפגעים במצב קל כתוצאה משאיפת עשן. יתר הדיירים שהיו במבנה פונו ללא פגיעה.קובי רוזן
ערוצים המזוהים עם הציר השיעי טוענים כי משמרות המהפכה האיראניים תקפו 4 ספינות סוחר אמריקאיות במצר הורמוז. לפי הדיווחים, הספינות ניסו לעבור במצר ללא רשות איראנית. הטענות טרם אושרו ממקורות עצמאיים.קובי אטינגר
צעיר בן 18 נפצע הערב (21:44) במהלך רכיבה על אופנוע בסמוך לרחוב הגפן בקריית אתא. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם במצב בינוני עם חבלות בגפיים התחתונות.קובי רוזן
