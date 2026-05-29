העיתון הלבנוני נדאא' אלוטן מדווח כי הלילה נכנסו כוחות צה"ל לכפר דבין, צפונית למרג'עיון, והם כעת אוחזים בו. כוחות גדולים של צה"ל, טנקים ומשוריינים נכנסו לכפר לאחר ירי ארטילרי כבד ותקיפות אוויריות, והם פרוסים כעת בכל רחבי הכפר. חיילי צבא לבנון נסוגו לחלוטין מהאזור טרם הפעולה. העיתון מעריך כי הכוחות ימשיכו להתקדם צפונה לעבר הכפר בלאט, כ-1.5 ק"מ צפונית לדבין. במקביל, ערוץ LBCI הלבנוני מדווח כי צה"ל מתקרב לפאתי הכפר נבטיה אלפוקא, ומרכז ההצלה הרפואי נאלץ להסיג את רכבי ההצלה לאחור.

קובי אטינגר