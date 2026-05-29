צה"ל הפעיל התרעות במרחב חניתה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
הפנטגון יארח היום שיחות בין משלחות צבאיות של ישראל ולבנון במסגרת שיחות השלום בין המדינות. מתוכנן סבב שיחות של 8 שעות. זאת בצל ההסלמה האחרונה בלבנון ולאחר תקיפה בדאחיה. לפי ערוצים לבנוניים, שני אחייניו של עמיד ואא"ל עבאס, קצין בכיר בצבא לבנון החבר במשלחת המו"מ הלבנונית, נהרגו לאחרונה בתקיפה ישראלית בנבטיה לאחר שהתפנו מבתיהם בכפר מיפדון דרומית לנבטיה.קובי אטינגר
מנהל משרד פרסום ממוצא פולני נעצר לאחר שהקים מיצג הכולל את הכתובת "העבודה משחררת", צלבי קרס ומבנה המדמה משרפה בעיירה אגנפלדן שבבוואריה. אמו טוענת כי פעל מתוך תסכול על חוב מס של כ-70 אלף אירו (בעולם)יוסי נכטיגל
הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, בנו בכורו של האדמו"ר מויז'ניץ, הגיע להתברך במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, לרגל בר המצווה לנכדו 'הממשיך' | במהלך הביקור הגר"ד לנדו נהנה מאוד מוורט בשם האדמו"ר, ובירכו בחמימות לרפואה שלימה | לסיום, העניק הקדשה מיוחדת לחתן בר המצווה | תיעוד (חרדים)שאול כהנא
פועל כבן 25 נפצע במצב בינוני באתר בניה ברחוב מעיינה של תורה בבני ברק, כאשר חפץ כבד נפל עליו במהלך עבודתו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום ופינו אותו לבית חולים.קובי רוזן
המונים מתושבי פרדס כץ חגגו בשמחת הכנסת ספר תורה לבית הכנסת 'אילת השחר' שבראשות הגאון רבי יואל מקלב רב מרכז פרדס כץ ומראשי ישיבת 'בית מדרש עליון' | קודם המעמד גדולי הדור כתבו אותיות אחרונות בספר התורה החדש (חרדים)חיים רוזנבוים
בשמחת שבע הברכות לנכד האדמו"ר מבאבוב, שערך הסבא הרה"ח ר' אליעזר דוד עסטרייכער, פיזזו והתעלו המשתתפים בשמחת בית צדיקים | את השולחן פיארו בנוכחותם האדמו"רים ממונקאטש וקאסען, שהרחיבו בנועם שיח ואף יצאו במחול נלהב עם החתן ועם הסבא הדגול האדמו"ר מבאבוב | בסיום השמחה ליווה האדמו"ר את האדמו"רים האורחים עד לרחובה של עיר, שם נפרד מהם לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)חיים רוזנבוים
כוחות הביטחון עצרו כ-430 פעילים זרים שניסו להפר את המצור הימי על עזה וגירשו אותם מהארץ | שר החוץ הצרפתי פנה לתובע הציבורי בפריז בעקבות טענות של עצורים בעלי אזרחות צרפתית על אלימות | בצרפת נמתחה ביקורת מצד עורכי דינם של הפעילים, שהודיעו על כוונתם להגיש תלונות פליליות עצמאיות (חדשות)יוסי נכטיגל
