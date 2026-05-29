אור החיים אקטואלי: התשובה לרודפי התורה | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': מסע הארון במדבר לא הסתיים. הוא רק החליף תפאורה. גם היום, מול רודפי תורה ומבקשי חולשתה, התשובה של משה רבנו נשארת אותה תשובה: “קומה ה’ ויפוצו אויביך”. לא בהיבהלות ולא בנסיגה, אלא בעוד דף גמרא, בעוד שיעור תורה, בעוד התקשרות לגדולי ישראל | כאשר הארון הקודש ובתוכו התורה הקדושה נוסע בראש המחנה, כוחות החושך נסוגים. זה היה סוד הניצחון במדבר, וזה סוד הניצחון של עם ישראל עד הגאולה | אור החיים אקטואלי (יהדות)

16:07

המתנה של ארה"ב לאיראן: 300 מיליארד דולרים והשקעות אמריקניות | דיווח: "טראמפ נוטה לחתום"

הלילה חלה התקדמות בגיבוש טיוטת הסכם ראשוני בין ארצות הברית לאיראן | המתווה המסתמן כולל הקמת קרן השקעות בינלאומית עבור איראן בסך 300 מיליארד דולר | הצדדים חלוקים על תנאי פתיחת מצר הורמוז ומשך הפסקת האש, בעוד סוגיית הגרעין תידחה לשלב דיונים שני (חדשות)

ישראל גראדווהל
15:58

"לא הוכחה רשלנות": נדחתה תביעת ענק נגד מעיני הישועה

פסק דין משמעותי במחוזי: תביעת רשלנות רפואית בסכומי עתק נגד המרכז הרפואי 'מעיני הישועה' נדחתה במלואה. השופטת קבעה כי הנזק נגרם עוד בטרם הלידה, ולא הוכח קשר סיבתי להתנהלות הצוות הרפואי בבית החולים. המשפחה חויבה בהוצאות | פסק דין מנומק (בריאות)

15:56

שעות לפני שבת: אברך חסיד בעלזא מעוכב בשעה זו בתחנת המשטרה בקריית גת בטענה לעריקות

אברך עריק מעוכב בשעה זו בתחנת המשטרה בקריית גת | ארגוני הסיוע קוראים בקווים שלהם למפגינים להגיע למקום לפני שיוסגר למשטרה הצבאי | העסקנים שפועלים לשחרור העריק מוסרים כי ההסגרה קרתה לאחר שהיה עד לקטטה בעיר, השוטרים ביקשו ממנו ת״ז כדי שימסור עדות, אבל הסגירו אותו למשטרה הצבאית (בארץ)

חזקי שטרן
15:39

15:24

התרעות באבן מנחם על חדירת כלי טיס עוין

הופעלו התרעות במרחב אבן מנחם בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

ב. ניסני
15:10

מבצע חילוץ מורכב ודרמטי: כוחות 669 הוזנקו לחלץ מטייל שנפצע בנחל אוג

מטייל שנחבל ברגלו במהלך טיול בנחל אוג שבמדבר יהודה חולץ בידי כוחות החילוץ | הצוותים שהגיעו למקום דיווחו כי המטייל נמצא במדרגת סלע וקיים קושי רב בחילוצו | לאחר הערכת מצב הוחלט לבצע חילוץ באמצעות חבלים, עד להעברתו לנקודה ממנה פונה במסוק לקבלת טיפול רפואי (בארץ)

דניאל הרץ
15:05

3 פצועים באירוע אלימות בעכו — נער במצב בינוני

שלושה גברים נפצעו באירוע אלימות ברחוב עוזי חיטמן בעכו. צוותי מד"א מפנים למרכז הרפואי לגליל בנהריה נער בן 17 במצב בינוני עם פציעה חודרת, ושני פצועים נוספים במצב קל. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 14:20.

קובי רוזן
14:52

"פועלים ברגע זה": הרמטכ"ל זמיר סייר במובלעות הצה"ליות בלבנון וחשף את היקף הפעילות בשטח

ברקע הלחימה הבלתי פוסקת בצפון, הרמטכ"ל זמיר ביקר אוגדה 210 יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, ומפקדים נוספים | הרמטכ"ל אמר: "אין מקום שיהווה מבצר עבור חיזבאללה, ואין מקום שבו תהיה לו חסינות. הקו הצהוב לא מגביל אותנו" | לדבריו, "המטרה שלנו ברורה - להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה, להרחיק את האיום ולחזק את ההגנה על יישובי הצפון" (צבא וביטחון)

ב. ניסני
