טראמפ על הפסקת אש עם איראן: "פירושה לירות בצורה מתונה יותר"

הנשיא האמריקאי מסר כי הסכם עם איראן עשוי להיחתם כבר במהלך סוף השבוע | "אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, הכול יכול לקרות" | טראמפ הבהיר: "מעדיף לא להשתמש בצבא, אבל רוב האנשים שלי היו רוצים" (בעולם)אריה רוזן
סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי חיל הים האיראני תקף משחתת אמריקאית בים עומאן לפני מספר שעות, לאחר שניסתה להתקרב למים הטריטוריאליים של איראן. על המשחתת מוצב מרכז פיקוד ושליטה אמריקאי. פיקוד מרכז של ארה"ב הכחיש את הדיווח האיראני והצהיר: "איראן משקרת".קובי אטינגר
השימוע הרשמי שנערך היום באולם הסנאט הפך לאירוע ביזארי במיוחד, כאשר המחוקקים ומזכיר המדינה בעצמו החלו לדון בנעליים של המזכיר, אותם העניק לו נשיא ארה"ב בכבודו ובעצמו | "הן גדולות עליך", אמרה הסנאטורית למזכיר המדינה ההמום (בעולם)ישראל גראדווהל
הטלטלה הפוליטית, זעם המעצרים ברחוב החרדי והחשבון הפתוח עם נתניהו: ח"כ מיכאל מלכיאלי פותח את הכל בראיון סוער לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' | על ההחלטה לפרק את החבילה, השתיקה של הליכוד: "ביבי ממלא פיו מים בזמן שבחורי ישיבות נעצרים" | על בנט: "אל תאמינו למילה שלו, הוא חלול" והמסר המפויס אך התקיף לשותפים מ'יהדות התורה': "עולם התורה בסכנה, זה לא הזמן לתדרוכים ולמריבות" | צפו בריאיון (חרדים)ישי כהן
העיתונאי עמית סגל הגיב בחריפות להתפרעות של חרדים קיצוניים מול בית השופט סולברג | "הוא היחיד שהתנגד לפסילת החוק, ושני חרדים שימשו כעוזרים משפטיים שלו" (בארץ)כיכר השבת
ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח לפני זמן קצר עם המשנה לנשיא העליון, השופט נעם סולברג. ראש הממשלה שב וגינה בכל תוקף את ההתקפה נגדו ונגד משפחתו. ראש הממשלה דרש בשלומו ובשלום משפחתו של השופט סולברג והבהיר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לנקוט ביד קשה נגד הפורעים.
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