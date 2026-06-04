צה"ל חיסל מחבלים ברכס הבופור בתקיפה משולבת של טנק וכטמ"ם

צה"ל פנה לתושבי דרום לבנון המפונים והבהיר כי הלחימה בדרום לבנון נמשכת למרות הכרזות הפסקת האש. הצבא קרא לתושבים שלא לחזור לאזורים דרומית לנהר א-זהראני.כיכר השבת
אלפי חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק אמש בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מויז'ניץ, בת לבנו אב"ד ויז'ניץ אלעד, עם נכד האדמו"ר מגורליץ • מי כובד בסידור חופה וקידושין, אילו אדמו"רים פצחו במחול נלהב, ואיזה משפיע כובד לרקוד לקול שירת האלפים? • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מרגעי השיא של השמחה הגדולה (חסידים)חיים רוזנבוים
נתנאל איזק בתחזית שמרעידה את השטח | מאיילון ועד גוש קטיף: האפליה הממסדית שהעניקה לגיטימציה לאנרכיה ברחובות | בין לומדי תורה ל"תאילנדיסטים": האמת הנוקבת על חוק הגיוס והבטלנים שמסרבים לשרת (דבר ראשון)משה מנס
יהושע וכלב - האמינו בהבטחת השם שתקפה לדורות, היו צ רק צריכים 'חיזוק' קטן, כדי שייצב את אמונתם מול המציאות ה'מתעתעת' | פרשת השבוע - פרשת שלח על פי תורת רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)ורד שאלתיאל
נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית מוקיע בחריפות את הפורעים שחוללו אנרכיה מחוץ לביתו של השופט סולברג, ניפצו חלונות והטילו אימה על בני משפחתו. עמית מבהיר בתוקף: "ניסיונות הפחדה לא ירתיעו אותנו, שופטי ישראל ימשיכו לפסוק ללא מורא" (משפט)משה כהן
תאונת דרכים בין אופנוע למשאית אירעה בכביש 444 סמוך לצומת הכניסה לשוהם. רוכב האופנוע, בן 41, נפצע באורח קל וקיבל טיפול רפואי ראשוני מצוותי איחוד הצלה בזירה.קובי רוזן
"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: משחת שיניים שמחליפה צבע - האם מותר להשתמש בה בשבת? • צפו (יהדות)כיכר השבת
אוניברסיטת בר־אילן העלתה הילוך בהשקעה בסטודנטים ובסטודנטיות מהמגזר החרדי והקימה את תוכנית "ראשונים" - הכוללת מעטפת תמיכה וסיוע לבוגרי מוסדות לימוד חרדים (לימודים, חרדים)אסף מגידו
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ