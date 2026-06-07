כיכר השבת
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אירוע ירי בסלעית וצור יצחק: מחבל נוטרל, יש פצועים

כוחות צה"ל והביטחון פעלו בסלעית וצור יצחק בעקבות דיווחים על מספר אירועי ירי באזור. מחבל נוטרל בזירה. הכוחות מבצעים סריקות נרחבות אחר מחבלים נוספים ומעניקים טיפול רפואי לפצועים. כוחות נוספים בדרך למקום.

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12:01

מחבל חמאס נעצר ביוון: תכנן לתקוף ספינת תענוגות שעליה מאות ישראלים

רשויות הביטחון ביוון חשפו תא טרור וערכו מעצר באי כרתים • החשוד ממוצא פלסטיני קיבל הכשרה מחמאס במלזיה והפך דירה באתונה למעבדת חומרי נפץ | החשש: תכנן לפגוע בספינת מנו ספנות (צבא וביטחון)

דוד הכהן
11:51

מכתב חתום מהנשיא: ההצהרה ששיגר הנשיא טראמפ עם שליחו האישי אל האדמו"ר מסאטמר

שליחו של הנשיא טראמפ עלה למעונו של האדמו"ר מסאטמר בקרית יואל, והציג בפניו את ההצהרה הנשיאותית הרשמית החתומה על ידו, הכוללת התחייבות למאבק באנטישמיות וקריאה להכרה במסורת השבת | במקביל, התקיים עוד ביקור הוד של מבקר מדינת ניו יורק, תום דינאפולי, שהתקבל אף הוא במאור פנים בקודש פנימה | צפו בתיעודים (חסידים)

חיים רוזנבוים
11:48

פיגוע קשה באיזור השרון: אדם אחד נרצח ולפחות חמישה אנשים נפצעו באירוע ירי מתגלגל - בזירות שונות

כוחות משטרה גדולים ממחוז מרכז פועלים כעת במספר זירות בשרון, בהן עבר חשוד וירה באזרחים ישראלים. עד כה ידוע על נרצח ומספר פצועים בזירות שונות • כעת נערכות סריקות אחר חשודים נוספים ואיסוף ממצאים במקום, חשוד אחד נלכד | נסיבות האירוע - שככל הנראה מדובר בפח"ע - נבדקות (חדשות משטרה)

קובי רוזן
11:46

ביס מההיסטוריה: הפשירו את איש הקרח ואפו לחם מהשמרים שלו

האם הייתם מעזים לטעום מאפה שהמרכיב הסודי שלו הגיע ממומיה קפואה? חוקרים הצליחו להעיר לחיים שמרים ששרדו אלפי שנים בתוך קרחון, והתוצאה היא תגלית מדעית מעוררת תיאבון שמשנה את כל מה שחשבנו על שימור (חדשות בעולם)

דני שפיץ
11:40

המחבל שנוטרל הוא ערבי ישראלי

גורמי ביטחון מדווחים כי המחבל שנוטרל הוא ערבי ישראלי.

כיכר השבת
11:28

בן גביר על הפיגוע בשרון: "אם המחבל ייתפס חי - הוא יוצא להורג, זה החוק"

השר לביטחון לאומי מסר בעקבות פיגוע הירי בשרון לפני זמן קצר, בו נרצח ישראלי ונפצעו לפחות עוד חמישה ישראלים: "מי שרוצח יהודי יראה את חבל התלייה" | "דם יהודי אינו הפקר", מסר השר (חדשות)

דניאל הרץ
11:24

פיגוע קשה באיזור השרון: אדם אחד נרצח ולפחות ארבעה אנשים נפצעו באירוע ירי מתגלגל - בזירות שונות

כוחות משטרה גדולים ממחוז מרכז פועלים כעת במספר זירות בשרון, בהן עבר חשוד וירה באזרחים ישראלים. עד כה ידוע על נרצח וארבעה פצועים בזירות שונות • כעת נערכות סריקות אחר חשודים נוספים ואיסוף ממצאים במקום, חשוד אחד נלכד | נסיבות האירוע - שככל הנראה מדובר בפח"ע - נבדקות (חדשות משטרה)

קובי רוזן
11:24

דירות נופש מדהימות עם נוף לכנרת החל מ־1.1 מיליון ₪

בזמן שמחירי הדירות בישראל ממשיכים לעלות והתשואות נשחקות, פרויקט חדש בטבריה מציע מודל אחר שמשנה את חוקי המשחק: דירות נופש מעוצבות בתוך קומפלקס מלונאי חדש מול הכנרת, עם אפשרות לניהול מלא וחוויית אירוח ברמת ריזורט איכותי.

אסף מגידו
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