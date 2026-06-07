ביס מההיסטוריה: הפשירו את איש הקרח ואפו לחם מהשמרים שלו

שליחו של הנשיא טראמפ עלה למעונו של האדמו"ר מסאטמר בקרית יואל, והציג בפניו את ההצהרה הנשיאותית הרשמית החתומה על ידו, הכוללת התחייבות למאבק באנטישמיות וקריאה להכרה במסורת השבת | במקביל, התקיים עוד ביקור הוד של מבקר מדינת ניו יורק, תום דינאפולי, שהתקבל אף הוא במאור פנים בקודש פנימה | צפו בתיעודים (חסידים)

חיים רוזנבוים