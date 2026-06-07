מכתב חתום מהנשיא: ההצהרה ששיגר הנשיא טראמפ עם שליחו האישי אל האדמו"ר מסאטמר

האם הייתם מעזים לטעום מאפה שהמרכיב הסודי שלו הגיע ממומיה קפואה? חוקרים הצליחו להעיר לחיים שמרים ששרדו אלפי שנים בתוך קרחון, והתוצאה היא תגלית מדעית מעוררת תיאבון שמשנה את כל מה שחשבנו על שימור (חדשות בעולם)

דני שפיץ