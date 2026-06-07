פועל בן 25 במצב אנוש לאחר שנפל מגובה באתר בנייה בנתניה

האיש שהבטיח "לעולם לא למכור" שבר את הכלים ושלח את השוק לסחרור: האם מייקל סיילור מתכנן את המהלך שישנה הכל, או שאנחנו בדרך להתרסקות חסרת תקדים? | הסיפור המלא על הדרמה שמאיימת לפוצץ את השוק - כל מה שאתם חייבים לדעת (חדשות בעולם)

דני שפיץ