כיכר השבת
מבזקהאוזניים של הצפון

כלבים נגד רחפנים: הנשק החדש של צה"ל בחזית

בזמן שהטכנולוגיה המתקדמת מתקשה לתת מענה מלא, יחידת הכלבנים האזרחית (יכ"ל) רותמת את חוש השמיעה העילאי של הכלבים לזיהוי רחפנים עוינים ממרחק | הפיילוט החדשני מבקש להעניק התרעה מוקדמת קריטית בשטחי הכינוס ובחזית, רגע לפני שהאיום הקטלני מכה (חדשות בארץ)

הכלבים בשירות יכ"ל | צילום: צילום: דובר צה"ל
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מבזקים נוספים

12:17

צה"ל: איראן שיגרה 22-24 טילים, נערכים לימי לחימה נוספים

צה"ל מסר בתדריך לכתבים צבאיים כי איראן שיגרה עד כה 22-24 טילים והחות'ים ירו שני טילים נוספים. הצבא נערך למספר ימי לחימה לפחות, כאשר ארה"ב מסייעת ביירוט הטילים. לפי צה"ל, לא מדובר במבצע חדש אלא בהמשך למבצע "שאגת הארי".

כיכר השבת
12:14

קרייסס בעולם הקריפטו: האם המשקיע האגדי מייקל סיילור רצח את השוק לתמיד?

האיש שהבטיח "לעולם לא למכור" שבר את הכלים ושלח את השוק לסחרור: האם מייקל סיילור מתכנן את המהלך שישנה הכל, או שאנחנו בדרך להתרסקות חסרת תקדים? | הסיפור המלא על הדרמה שמאיימת לפוצץ את השוק - כל מה שאתם חייבים לדעת (חדשות בעולם)

דני שפיץ
12:06

רשות שדות התעופה: נתב"ג פועל כסדרו | 'וויז אייר' משעה את טיסותיה לישראל

צה"ל תקף מטרות של המשטר האיראני במערב ובמרכז המדינה | שיגורים ללא הפסקה מאיראן לרחבי הארץ | זוהה שיגור מתימן שיורט בהצלחה | בחסדי ה' ללא נפגעים | הלימודים בכל הארץ בוטלו והתחבורה הציבורית תפעל ב-75% • מתעדכן (חדשות)

כתבי כיכר השבת
11:49

ארכיטקטורת קצה: הרכבת ההפוכה ביפן שמרחפת מעל הפקקים 

בלי נהגים עצבניים ובלי רמזורים: הצצה לפרויקט ההנדסי המרהיב בצ'יבה, שבו הנוסעים תלויים באוויר בתוך קרון עתידני וגולשים מעל העיר ב-100% ביטחון - כך נראית תחבורת העתיד (חדשות בעולם)

דני שפיץ
11:43

האיראנים כתבו "תתחרט על זה" ושיגרו את הטילים לישראל | צפו בתיעוד

האיראנים מפרסמים תיעוד לטענתם מאחד המטחים של הטילים הבליסטיים ששוגרו הבוקר (שני) לישראל | על אחד הטילים נכתב: "תתחרט על זה" | צפו בתיעוד (צבא)

ב. ניסני
11:30

תושב כפר קאסם גויס ברשת והפיץ תכנים מזויפים כדי לפלג את החברה הישראלית

על פי כתב האישום, עמרן סרסור (26) עמד בקשר עם ארגון עוין, פתח פרופיל פיקטיבי ברשת X והפיץ סרטונים ערוכים וקריאות לסרבנות במטרה להעמיק את השסע בזמן מלחמה. הפרקליטות מבקשת לעצרו עד תום ההליכים (משפט)

משה כהן
11:28

כך נראית פגיעה של טיל איראני בעומק האדמה במדבר הישראלי | תמונות

כ-30 טילים שוגרו עד כה מאיראן לעבר ישראל, מאז פתיחת הסבב הנוכחי בשעות הערב אמש (ראשון), הבוקר הצלם חיים גולדברג תיעד פגיעה של טיל איראני בעומק האדמה במדבר הישראלי באזור יריחו | צפו בתמונות (בארץ)

קובי אטינגר
11:14

גבר בן 50 נפצע קשה באירוע אלימות בכפר כנא

גבר כבן 50 נפצע קשה הבוקר באירוע אלימות בכפר כנא. צוותי מד"א שהוזעקו למקום בשעה 10:18 העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים האיטלקי בנצרת במצב קשה, עם פציעה חודרת.

קובי רוזן
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