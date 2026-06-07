צה"ל השלים תקיפות נרחבות במערכות הגנה אסטרטגיות באיראן • נציגים אמריקניים נוכחים בבור המבצעים בקריה | "לא ניתן לאיראנים לייצר מציאות חדשה במזרח התיכון" (צבא וביטחון)ב. ניסני
צה"ל מסר בתדריך לכתבים צבאיים כי איראן שיגרה עד כה 22-24 טילים והחות'ים ירו שני טילים נוספים. הצבא נערך למספר ימי לחימה לפחות, כאשר ארה"ב מסייעת ביירוט הטילים. לפי צה"ל, לא מדובר במבצע חדש אלא בהמשך למבצע "שאגת הארי".כיכר השבת
האיש שהבטיח "לעולם לא למכור" שבר את הכלים ושלח את השוק לסחרור: האם מייקל סיילור מתכנן את המהלך שישנה הכל, או שאנחנו בדרך להתרסקות חסרת תקדים? | הסיפור המלא על הדרמה שמאיימת לפוצץ את השוק - כל מה שאתם חייבים לדעת (חדשות בעולם)דני שפיץ
צה"ל תקף מטרות של המשטר האיראני במערב ובמרכז המדינה | שיגורים ללא הפסקה מאיראן לרחבי הארץ | זוהה שיגור מתימן שיורט בהצלחה | בחסדי ה' ללא נפגעים | הלימודים בכל הארץ בוטלו והתחבורה הציבורית תפעל ב-75% • מתעדכן (חדשות)כתבי כיכר השבת
בלי נהגים עצבניים ובלי רמזורים: הצצה לפרויקט ההנדסי המרהיב בצ'יבה, שבו הנוסעים תלויים באוויר בתוך קרון עתידני וגולשים מעל העיר ב-100% ביטחון - כך נראית תחבורת העתיד (חדשות בעולם)דני שפיץ
האיראנים מפרסמים תיעוד לטענתם מאחד המטחים של הטילים הבליסטיים ששוגרו הבוקר (שני) לישראל | על אחד הטילים נכתב: "תתחרט על זה" | צפו בתיעוד (צבא)ב. ניסני
על פי כתב האישום, עמרן סרסור (26) עמד בקשר עם ארגון עוין, פתח פרופיל פיקטיבי ברשת X והפיץ סרטונים ערוכים וקריאות לסרבנות במטרה להעמיק את השסע בזמן מלחמה. הפרקליטות מבקשת לעצרו עד תום ההליכים (משפט)משה כהן
כ-30 טילים שוגרו עד כה מאיראן לעבר ישראל, מאז פתיחת הסבב הנוכחי בשעות הערב אמש (ראשון), הבוקר הצלם חיים גולדברג תיעד פגיעה של טיל איראני בעומק האדמה במדבר הישראלי באזור יריחו | צפו בתמונות (בארץ)קובי אטינגר
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