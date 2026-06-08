נקמה בעומק איראן: צה"ל תקף את צינור החמצן הכלכלי של טהרן 

צה"ל מסר בתדריך לכתבים צבאיים כי הצבא נערך למספר ימי לחימה לפחות. לפי התדריך, איראן שיגרה עד כה 22-24 טילים, החות'ים ירו שני טילים נוספים, והכוחות האמריקאים מסייעים ביירוט הטילים. צה"ל הבהיר כי אין מדובר במבצע חדש אלא בהמשך למבצע "שאגת הארי".קובי אטינגר
ח״כ יוסי טייב ויוני משריקי ביקרו בכלא 10 וחיזקו את תלמידי הישיבה שנעצרו ונכלאו: ״הרדיפה חצתה כל גבול״ (חדשות חרדים)ישי כהן
קשיש בן 83 נחנק בביתו בראש העין בעת שאכל לחם ואיבד את הכרה. צוותי איחוד הצלה ביצעו בו פעולות החייאה, ולאחר שלבו שב לפעום הוא פונה לבית החולים במצב המוגדר כקשה.קובי רוזן
צה"ל השלים תקיפות נרחבות במערכות הגנה אסטרטגיות באיראן • נציגים אמריקניים נוכחים בבור המבצעים בקריה | "לא ניתן לאיראנים לייצר מציאות חדשה במזרח התיכון" (צבא וביטחון)ב. ניסני
צה"ל מסר בתדריך לכתבים צבאיים כי איראן שיגרה עד כה 22-24 טילים והחות'ים ירו שני טילים נוספים. הצבא נערך למספר ימי לחימה לפחות, כאשר ארה"ב מסייעת ביירוט הטילים. לפי צה"ל, לא מדובר במבצע חדש אלא בהמשך למבצע "שאגת הארי".כיכר השבת
האיש שהבטיח "לעולם לא למכור" שבר את הכלים ושלח את השוק לסחרור: האם מייקל סיילור מתכנן את המהלך שישנה הכל, או שאנחנו בדרך להתרסקות חסרת תקדים? | הסיפור המלא על הדרמה שמאיימת לפוצץ את השוק - כל מה שאתם חייבים לדעת (חדשות בעולם)דני שפיץ
באיראן מדווחים על פיצוצים בבירה טהרן ובאזורים נוספים נוספים ברחבי המדינה | בצה"ל אומרים כי איראן שיגרה מאז אמש 22-24 טילים |טהרן מאיימת לתקוף מתקני אנרגיה בכל האזור | החות'ים הודיעו על "הטלת מצור ימי על ישראל" | כל העדכונים (צבא)כתבי כיכר השבת
בלי נהגים עצבניים ובלי רמזורים: הצצה לפרויקט ההנדסי המרהיב בצ'יבה, שבו הנוסעים תלויים באוויר בתוך קרון עתידני וגולשים מעל העיר ב-100% ביטחון - כך נראית תחבורת העתיד (חדשות בעולם)דני שפיץ
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