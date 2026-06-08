כיכר השבת
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בשידור חי: דובר צה"ל לשעבר הביך את בכיר חיזבאללה 

אדרעי הכניס למבוכה חבר פרלמנט חיזבאללה בריאיון בשידור חי בלבנון, כשהתערב עם שאלה על כיבוש מבצר הבופור (בארץ)

דובר צה"ל לשעבר אביחי אדרעי
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07:45

החלטה דרמטית: התובע מהאג הושעה מתפקידו בשל חשד לעבירות חמורות

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דוד הכהן
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בהסכמת החרדים: הסעיף שמשווה בין לומד תורה ללוחם צה"ל צפוי להימחק מחוק יסוד לימוד תורה

מליאת הכנסת צפויה לאשר מחר את חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית אלא שמאחורי הקלעים בליכוד מקדמים נוסח מרוכך שיסיר את הסעיף השנוי במחלוקת ממנו ניתן להבין כי המדינה משווה בין לומד תורה ללוחם צה"ל | השינוי בנוסח החוק יאפשר תמיכה רחבה יותר בקואליציה | החוק נועד לעגן את ערך לימוד התורה ולמנוע התערבות של בג"צ בשם 'ערך השוויון' (חדשות חרדים)

ישי כהן
07:01

דאגה וחיפושים בבני ברק: חיפושים אחר רחל מנדלוביץ' שיצאה מביתה ונעלמה 

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06:41

ואנס: ארה"ב יכולה להשיג הסכם גרעין עם איראן שישראל לא תאהב

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס אמר כי יש מקרים שבהם האינטרסים של ישראל וארה"ב מתפצלים. לדבריו, המטרה העיקרית של ארה"ב באיראן היא למנוע מטהרן להחזיק בנשק גרעיני. "אנחנו יכולים להשיג הסכם גרעין ארוך טווח עם איראן. ישראל עשויה שלא לאהוב את זה" אמר.

כיכר השבת
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טראמפ: "נכריז על ניצחון מוחלט על איראן תוך שבועיים; ישראל לא תחזור להילחם"

הנשיא האמריקני הצהיר כי ארה"ב תכריז על ניצחון מוחלט על איראן • סגן הנשיא ואנס: "ישראל אולי לא תאהב את ההסכם, אבל זה האינטרס שלנו" | המתיחות נמשכת (בעולם)

יוסי נכטיגל
00:42

צה"ל יירט כטב"ם שנורה מתימן לעבר אילת

לאחר אזעקות שהופעלו באילת ובאזור הסביבה, יירט צה"ל כטב"ם ששוגר מתימן לעבר העיר.

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