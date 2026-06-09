התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי הושעה מתפקידו • 125 מדינות יכריעו בהמשך אם להדיחו באופן קבוע | החקירה העלתה ממצאים חמורים (בעולם)דוד הכהן
יממה לאחר חשיפת 'כיכר' על הפגישה הדרמטית בין ראש הממשלה נתניהו לגולדקנופף ובבצ'יק מתפרסמים ציטוטים נוספים מהפגישה החשאית (חרדים)ישי כהן
מליאת הכנסת צפויה לאשר מחר את חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית אלא שמאחורי הקלעים בליכוד מקדמים נוסח מרוכך שיסיר את הסעיף השנוי במחלוקת ממנו ניתן להבין כי המדינה משווה בין לומד תורה ללוחם צה"ל | השינוי בנוסח החוק יאפשר תמיכה רחבה יותר בקואליציה | החוק נועד לעגן את ערך לימוד התורה ולמנוע התערבות של בג"צ בשם 'ערך השוויון' (חדשות חרדים)ישי כהן
רחל מנדלוביץ' בת 70 יצאה מביתה ברחוב ריינס אמש בשעה 18:00 • לבשה חצאית שחורה וחולצה ירוקה | כל היודע דבר מתבקש לפנות למוקד 100 (חרדים)קובי אטינגר
סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס אמר כי יש מקרים שבהם האינטרסים של ישראל וארה"ב מתפצלים. לדבריו, המטרה העיקרית של ארה"ב באיראן היא למנוע מטהרן להחזיק בנשק גרעיני. "אנחנו יכולים להשיג הסכם גרעין ארוך טווח עם איראן. ישראל עשויה שלא לאהוב את זה" אמר.כיכר השבת
הנשיא האמריקני הצהיר כי ארה"ב תכריז על ניצחון מוחלט על איראן • סגן הנשיא ואנס: "ישראל אולי לא תאהב את ההסכם, אבל זה האינטרס שלנו" | המתיחות נמשכת (בעולם)יוסי נכטיגל
לאחר אזעקות שהופעלו באילת ובאזור הסביבה, יירט צה"ל כטב"ם ששוגר מתימן לעבר העיר.כיכר השבת
פיקוד העורף הפעיל אזעקות באזור קו העימות ביישובי זרעית ושומרה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים הונחו להיכנס מיד למרחב המוגן.ב. ניסני
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