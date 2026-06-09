נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר בראיון לרשת ABC כי "מי שיש לו את הכוח מנצח. לנו יש את כל הכוח". כשנשאל האם ארה"ב תסייע בשיקום איראן לאחר מכן, טראמפ ענה "כן" והשווה זאת לתוכנית מרשל, אך הוסיף: "אבל נקבל חצי מהנפט שלהם". עוד אמר: "אם אנשים יהיו טיפשים, נגיע למצב שבו נצטרך למחוק תשתית שלמה של אומה".

קובי אטינגר