842 מיליון דולר: רוחות מלחמה בדנמרק עם 200 טילי שיוט

בשעה 22:14 התקבל דיווח למוקד 101 של מד"א על רכב שהתנגש במעקה בטיחות בכביש 85 סמוך למחלף כחל. צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים למרכז רפואי צפון (פוריה) צעיר כבן 20 במצב בינוני, עם חבלה בבטן.קובי רוזן
שתי נשים כבנות 35 נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 40 בין כפר סבא להוד השרון. צוותי איחוד הצלה העניקו להן טיפול רפואי ראשוני במקום ופינו אותן לבית החולים.קובי רוזן
בשעה 20:58 התקבל דיווח למוקד 101 של מד"א על רכב שהתנגש בעמוד ברחוב אלסלאם בפקיעין. צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים למרכז הרפואי לגליל בנהריה גבר כבן 25 במצב בינוני, עם חבלה בגב.קובי רוזן
מחשש שבצלאל סמוטריץ' ומפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה, מה שיוביל להפסד גוש הימין, ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם מהלך לאיחוד בין בן גביר לבין סמוטריץ', בתמורה לשריונים של אנשיהם בליכוד (פוליטי)יוני גבאי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר בראיון לרשת ABC כי "מי שיש לו את הכוח מנצח. לנו יש את כל הכוח". כשנשאל האם ארה"ב תסייע בשיקום איראן לאחר מכן, טראמפ ענה "כן" והשווה זאת לתוכנית מרשל, אך הוסיף: "אבל נקבל חצי מהנפט שלהם". עוד אמר: "אם אנשים יהיו טיפשים, נגיע למצב שבו נצטרך למחוק תשתית שלמה של אומה".קובי אטינגר
זה סיפור תמוה: איך הנס הזה אמור לשכנע את העקשנים שכבר ראו הכל? מדוע שמקל פורח ישכנע אותם יותר מהאדמה שפערה את פיה או מהאש שכילתה את מקטירי הקטורת? המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור מרגש לפרשת קרח, לקראת יום ההילולא של הרבי (יהדות)הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון
שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התייחס הערב להפלת מסוק הקרב האמריקני מעל מיצרי הורמוז, זאת בצל האיומים של הנשיא טראמפ לתקוף את איראן כתגובה | לדבריו, "כוחות זרים בקרבת הטריטוריה שלנו נמצאים בסיכון מתמיד בגלל טעויות אנוש שלהם, תאונות פשוטות או פוטנציאל להיקלע לאש צולבת" (בעולם)יוסי נכטיגל
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