כיכר השבת
מבזקלקראת קריסת המו"מ?

בכיר איראני מציב אולטימטום: לא יהיה הסכם עד שארצות הברית תיכנע לכל הדרישות האיראניות

יועץ משרד החוץ האיראני מוחמד מרנדי הבהיר כי לא יהיה הסכם עם ארה"ב עד שטראמפ ייכנע לכל הדרישות האיראניות: החזרת נכסים, סיום המלחמה בעזה והסרת סנקציות |הלילה החליפו ארצות הברית ואיראן מהלומות צבאיות | כל הפרטים (בעולם)

מוג'תבא חמינאי מימין, הנשיא טראמפ משמאל | צילום: צילום: הבית הלבן
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מבזקים נוספים

12:44

40 ימי מאסר בפועל: תלמיד ישיבת 'מעלות התורה' חטף עונש חמור במיוחד

בית הדין הצבאי גזר היום 40 ימי מאסר בפועל על תלמיד ישיבת 'מעלות התורה' הבחור מיכאל פטרוף שנעצר בכביש 6 | העונש החמור בשל כך שנחשב עריק במשך 5 שנים (חרדים)

חזקי שטרן
12:40

התקשורת באיראן: אותר הציוד שהכווין תקיפות ישראליות מהקרקע

לפי דיווחים בתקשורת האיראנית, הרשויות איתרו ציוד אלקטרוני  ששימש לכאורה לסיוע למבצעים אוויריים של ישראל - אם כי טרם הוצגו ראיות עצמאיות המאשרות את תפקיד הציוד (חדשות בעולם)

דני שפיץ
12:39

טביעת אצבע אלקטרונית: המצלמות שיעקבו אחרי הטלפון שלכם

חברת לאונרדו מוסיפה למצלמות זיהוי לוחיות רישוי חיישנים לזיהוי טלפונים ושעונים חכמים • המערכת מצליבה בין הרכב למכשירים ויוצרת 'טביעת אצבע' למעקב אחר אנשים | מומחי פרטיות מזהירים (טכנולוגיה)

דניאל הרץ
12:39

ליד מיטת ה'חזון איש': המחזה המרגש של ילדי ירושלים בבני ברק | צפו

ילדי החמד מתלמוד תורה "חזון מאיר ובית ישראל" בירושלים, העומד בנשיאות האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא, עלו למעונם של גדולי ישראל בבני ברק כדי להתברך לרגל סיום מסכת שנלמדה בכיתה | בהמשך סיירו במעונו ההיסטורי של ה'חזון איש', שם זכו לחזות מקרוב בכלי הקודש ששימשו את הצדיק בחיים חיותו עלי אדמות (חרדים)

חיים רוזנבוים
12:34

אישה בת 33 נפגעה בתאונת דרכים בכביש 2 דרומית לשפיים

תאונת דרכים בין מספר כלי רכב אירעה היום (12:03) בכביש 2 דרומית לשפיים. צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים לבית החולים מאיר אישה בת 33 במצב בינוני עם חבלה בגב.

קובי רוזן
12:20

הפריצה לבית השופט: 48 חשודים שוחררו למעצר בית בן שמונה ימים

פילוח עשרות העצורים מהפריצה לביתו של השופט סולברג חושף כי לפחות 19 מהם מוגדרים כעריקים והם צפויים לעבור בשעות הקרובות לידי המשטרה הצבאית | במקביל, בית המשפט אישר לשחרר 48 חשודים למעצר בית בן שמונה ימים (חרדים, משפט)

משה כהן
12:04

זעתר, ספר יונה ושמן נגד שיתוק: 10 סגולות נדירות מהרב מרדכי אליהו זצ"ל

היום חל יומא דהילולא קדישא של הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו זצ"ל | רבבות עולים לציון הקדוש בהר המנוחות כדי להתפלל ולבקש על עם ישראל אצל מורה הוראות ופועל ישועות בישראל | אספנו כאן 10 סגולות נפלאות לכל זמן ועת מתוך כתביו הרבים | "הוא ימליץ טוב בעדנו" (חדשות בארץ)  

מנחם גולד
11:56

19 מהעצורים בפריצה לבית השופט סולברג התגלו כעריקים  - ויוסגרו | 48 חשודים שוחררו למעצר בית

פילוח עשרות העצורים מהפריצה לביתו של השופט סולברג חושף כי לפחות 19 מהם מוגדרים כעריקים והם צפויים לעבור בשעות הקרובות לידי המשטרה הצבאית | במקביל, בית המשפט אישר לשחרר 48 חשודים למעצר בית בן שמונה ימים (חרדים, משפט)

משה כהן
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