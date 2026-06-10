בית הדין הצבאי גזר היום 40 ימי מאסר בפועל על תלמיד ישיבת 'מעלות התורה' הבחור מיכאל פטרוף שנעצר בכביש 6 | העונש החמור בשל כך שנחשב עריק במשך 5 שנים (חרדים)חזקי שטרן
לפי דיווחים בתקשורת האיראנית, הרשויות איתרו ציוד אלקטרוני ששימש לכאורה לסיוע למבצעים אוויריים של ישראל - אם כי טרם הוצגו ראיות עצמאיות המאשרות את תפקיד הציוד (חדשות בעולם)דני שפיץ
חברת לאונרדו מוסיפה למצלמות זיהוי לוחיות רישוי חיישנים לזיהוי טלפונים ושעונים חכמים • המערכת מצליבה בין הרכב למכשירים ויוצרת 'טביעת אצבע' למעקב אחר אנשים | מומחי פרטיות מזהירים (טכנולוגיה)דניאל הרץ
ילדי החמד מתלמוד תורה "חזון מאיר ובית ישראל" בירושלים, העומד בנשיאות האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא, עלו למעונם של גדולי ישראל בבני ברק כדי להתברך לרגל סיום מסכת שנלמדה בכיתה | בהמשך סיירו במעונו ההיסטורי של ה'חזון איש', שם זכו לחזות מקרוב בכלי הקודש ששימשו את הצדיק בחיים חיותו עלי אדמות (חרדים)חיים רוזנבוים
תאונת דרכים בין מספר כלי רכב אירעה היום (12:03) בכביש 2 דרומית לשפיים. צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים לבית החולים מאיר אישה בת 33 במצב בינוני עם חבלה בגב.קובי רוזן
פילוח עשרות העצורים מהפריצה לביתו של השופט סולברג חושף כי לפחות 19 מהם מוגדרים כעריקים והם צפויים לעבור בשעות הקרובות לידי המשטרה הצבאית | במקביל, בית המשפט אישר לשחרר 48 חשודים למעצר בית בן שמונה ימים (חרדים, משפט)משה כהן
היום חל יומא דהילולא קדישא של הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו זצ"ל | רבבות עולים לציון הקדוש בהר המנוחות כדי להתפלל ולבקש על עם ישראל אצל מורה הוראות ופועל ישועות בישראל | אספנו כאן 10 סגולות נפלאות לכל זמן ועת מתוך כתביו הרבים | "הוא ימליץ טוב בעדנו" (חדשות בארץ)מנחם גולד
פילוח עשרות העצורים מהפריצה לביתו של השופט סולברג חושף כי לפחות 19 מהם מוגדרים כעריקים והם צפויים לעבור בשעות הקרובות לידי המשטרה הצבאית | במקביל, בית המשפט אישר לשחרר 48 חשודים למעצר בית בן שמונה ימים (חרדים, משפט)משה כהן
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