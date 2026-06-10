ילדי החמד מתלמוד תורה "חזון מאיר ובית ישראל" בירושלים, העומד בנשיאות האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא, עלו למעונם של גדולי ישראל בבני ברק כדי להתברך לרגל סיום מסכת שנלמדה בכיתה | בהמשך סיירו במעונו ההיסטורי של ה'חזון איש', שם זכו לחזות מקרוב בכלי הקודש ששימשו את הצדיק בחיים חיותו עלי אדמות (חרדים)

חיים רוזנבוים