הפגנות הפלג הירושלמי ושלוש הופעות ענק צפויות לגרום מחר לעומסי תנועה חריגים במרכז | כל הפרטים על מוקדי העומס והיערכות התחבורה הציבורית (בארץ)משה בשן
תאונת דרכים בין אוטובוס לרכב אירעה הערב (21:54) בשדרות אליהו נאוי בבאר שבע. צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים 10 נפגעים במצב קל לבית החולים סורוקה.קובי רוזן
צעיר כבן 26 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב ברחוב אלברט איינשטיין בלוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים אסף הרופא להמשך טיפול.קובי רוזן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עורר סערה בהתייחסו לעלייה באינפלציה בשיעור 4.2% | הבית הלבן הבהיר: הדברים הוצאו מהקשרם (בעולם)אריה רוזן
טראמפ חשף פרטים חדשים על הכטב"ם האיראני שפגע במסוק אפאצ'י | הכטב"ם בער אך לא התפוצץ והטייסים הצליחו לנטוש למים (בעולם)אריה רוזן
אישה בת 54 הוכשה הערב (20:42) על ידי נחש צפע בקיבוץ במועצה אזורית עמק יזרעאל. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה למרכז הרפואי צפון-פוריה במצב בינוני עם סימני הכשה.קובי רוזן
חבלני משטרת ירושלים נוטרלו מטען חבלה שאותר בתוך ארון בכניסה לבניין מגורים בשכונת פסגת זאב. שוטרי תחנת שפט וחבלני מחוז ירושלים הגיעו למקום לאחר קבלת דיווח. האירוע הסתיים ללא נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש. המשטרה חוקרת את נסיבות המקרה, ולפי החשד הרקע לאירוע פלילי.קובי רוזן
לאחר הפנייה הדחופה למשטרה שלא לחסום את שכונת 'מתחם הסופרים' - נרשם היום פתרון מהיר בשטח • קווי התחבורה הציבורית יוסטו לגשר ע"ש הרב לנדא שנפתח היום רשמית לתנועה ומערכות הרמזורים הופעלו • כל הפרטיםמשה בשן
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