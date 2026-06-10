כיכר השבת
מבזק"עורק חיים אסטרטגי"

בצל ההופעה של עומר אדם: הפתרון שנמצא למצור התחבורתי בבני ברק

לאחר הפנייה הדחופה למשטרה שלא לחסום את שכונת 'מתחם הסופרים' - נרשם היום פתרון מהיר בשטח • קווי התחבורה הציבורית יוסטו לגשר ע"ש הרב לנדא שנפתח היום רשמית לתנועה ומערכות הרמזורים הופעלו • כל הפרטים

עיריית בני ברק | צילום: צילום: פלאש90
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מטען חבלה נוטרל בבניין מגורים בפסגת זאב בירושלים

חבלני משטרת ירושלים נוטרלו מטען חבלה שאותר בתוך ארון בכניסה לבניין מגורים בשכונת פסגת זאב. שוטרי תחנת שפט וחבלני מחוז ירושלים הגיעו למקום לאחר קבלת דיווח. האירוע הסתיים ללא נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש. המשטרה חוקרת את נסיבות המקרה, ולפי החשד הרקע לאירוע פלילי.

קובי רוזן
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כ"ץ: המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים, צה"ל ערוך לתקוף בעוצמה

שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר כי המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. לדבריו, אם איראן תתקוף את ישראל היא תספוג מהלומה קשה, וצה"ל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן. במקביל, דובר צה"ל בערבית פרסם הנחיית פינוי ממוקדת לעיר צור, כולל הרובע הנוצרי שהיה עד כה חסין מפינוי, לאחר שמחבלי חזבאללה תפסו בו מחסה. כ"ץ הבהיר כי התושבים הנוצרים יוכלו לשוב לבתיהם לאחר שמחבלי חזבאללה שהסתתרו במקום יותקפו.

קובי אטינגר
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