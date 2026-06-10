בצל ההופעה של עומר אדם: הפתרון שנמצא למצור התחבורתי בבני ברק

הפגנות הפלג הירושלמי ושלוש הופעות ענק צפויות לגרום מחר לעומסי תנועה חריגים במרכז | כל הפרטים על מוקדי העומס והיערכות התחבורה הציבורית (בארץ)משה בשן
תאונת דרכים בין אוטובוס לרכב אירעה הערב (21:54) בשדרות אליהו נאוי בבאר שבע. צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים 10 נפגעים במצב קל לבית החולים סורוקה.קובי רוזן
צעיר כבן 26 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב ברחוב אלברט איינשטיין בלוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים אסף הרופא להמשך טיפול.קובי רוזן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עורר סערה בהתייחסו לעלייה באינפלציה בשיעור 4.2% | הבית הלבן הבהיר: הדברים הוצאו מהקשרם (בעולם)אריה רוזן
טראמפ חשף פרטים חדשים על הכטב"ם האיראני שפגע במסוק אפאצ'י | הכטב"ם בער אך לא התפוצץ והטייסים הצליחו לנטוש למים (בעולם)אריה רוזן
אישה בת 54 הוכשה הערב (20:42) על ידי נחש צפע בקיבוץ במועצה אזורית עמק יזרעאל. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה למרכז הרפואי צפון-פוריה במצב בינוני עם סימני הכשה.קובי רוזן
חבלני משטרת ירושלים נוטרלו מטען חבלה שאותר בתוך ארון בכניסה לבניין מגורים בשכונת פסגת זאב. שוטרי תחנת שפט וחבלני מחוז ירושלים הגיעו למקום לאחר קבלת דיווח. האירוע הסתיים ללא נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש. המשטרה חוקרת את נסיבות המקרה, ולפי החשד הרקע לאירוע פלילי.קובי רוזן
שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר כי המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. לדבריו, אם איראן תתקוף את ישראל היא תספוג מהלומה קשה, וצה"ל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן. במקביל, דובר צה"ל בערבית פרסם הנחיית פינוי ממוקדת לעיר צור, כולל הרובע הנוצרי שהיה עד כה חסין מפינוי, לאחר שמחבלי חזבאללה תפסו בו מחסה. כ"ץ הבהיר כי התושבים הנוצרים יוכלו לשוב לבתיהם לאחר שמחבלי חזבאללה שהסתתרו במקום יותקפו.קובי אטינגר
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