"אני אוהב את זה": שלוש מילים של טראמפ הדהימו את העיתונאים

שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר כי המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. לדבריו, אם איראן תתקוף את ישראל היא תספוג מהלומה קשה, וצה"ל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן. במקביל, דובר צה"ל בערבית פרסם הנחיית פינוי ממוקדת לעיר צור, כולל הרובע הנוצרי שהיה עד כה חסין מפינוי, לאחר שמחבלי חזבאללה תפסו בו מחסה. כ"ץ הבהיר כי התושבים הנוצרים יוכלו לשוב לבתיהם לאחר שמחבלי חזבאללה שהסתתרו במקום יותקפו.

קובי אטינגר