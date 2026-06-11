חברת Treos Bio מציגה נתונים חדשים בכנס EACR 2026: אימונותרפיה מבוססת פפטידים הצליחה לעורר תגובה חיסונית רחבה גם בגידולים “קרים” - לצד פלטפורמה חדשה לפיתוח טיפולים מותאמים ללא ביופסיה (בריאות)אבישי לוי
כוחות צה"ל חיסלו למעלה מ-35 מחבלים בדרום לבנון • משגר טילי נ"ט הושמד בתקיפה מדויקת | התיעוד מהשטח (צבא וביטחון)ב. ניסני
צבא ארה"ב - באמצעות פיקוד המרכז - תקף הלילה יעדים רבים באיראן | מדובר בלילה שני של תקיפות ברחבי איראן |האיראנים הגיבו בירי למדינות המפרץ | משמרות המהפכה: מצר הורמוז נסגר לתנועת כל סוגי כלי השיט, כל כלי שיט שינסה לעבור יותקף" • הנשיא דונלד טראמפ הבהיר: ישראל לא הייתה מעורבת (בעולם)יוסי נכטיגל
כוחות אוגדה 91 חיסלו יותר מ-35 מחבלים מחיזבאללה שפעלו בסמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון במהלך השבוע האחרון. אתמול השמידו כוחות חטיבה 679 משגר טילי נ"ט שהוסתר בשיחים וחיסלו מחבל שפעל במרחב המשגר. בנוסף, כוחות חטיבה 769 פשטו על מחסן אמצעי לחימה ואיתרו כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב, RPG ורקטות.ב. ניסני
הקלה בחום בהרים: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה במעלות. בסוף השבוע ובמהלך שבת קודש לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, שיישארו רגילות לעונה (מזג האוויר)
אלפי אנשי הפלג והעדה החרדית יצאו היום למחאות במוקדים מרכזיים בגוש דן • 17 תלמידי ישיבות הועברו לכלא הצבאי | "גם במערכה הזאת נשרוד" (חרדים)חזקי שטרן
43 חברי כנסת תמכו בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה • המחלקה לחקירות שוטרים תהפוך לגוף עצמאי במשרד המשפטים | בן גביר: 'מח"ש לא תהיה עוד בשליטת היועמ"שית' (משפט)ישי כהן
פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים מלבנון לעבר מספר יישובים בצפון הארץ. תושבי האזור מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים בעת הפעלת ההתרעה.ב. ניסני
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