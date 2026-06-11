צבא ארה"ב - באמצעות פיקוד המרכז - תקף הלילה יעדים רבים באיראן | מדובר בלילה שני של תקיפות ברחבי איראן |האיראנים הגיבו בירי למדינות המפרץ | משמרות המהפכה: מצר הורמוז נסגר לתנועת כל סוגי כלי השיט, כל כלי שיט שינסה לעבור יותקף" • הנשיא דונלד טראמפ הבהיר: ישראל לא הייתה מעורבת (בעולם)

יוסי נכטיגל