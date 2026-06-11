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התחזית לסוף השבוע: ירידה קלה במעלות; נוח ורגיל לעונה בשבת 

הקלה בחום בהרים: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה במעלות. בסוף השבוע ובמהלך שבת קודש לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, שיישארו רגילות לעונה (מזג האוויר)

הפגנות 'הפלג הירושלמי', אתמול | צילום: צילום: נועם רבקין פנטון/Flash90
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