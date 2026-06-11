סערה בבני ברק: חנוך זייברט תקף בחריפות את משרד התחבורה והאשים אותם ב"התעללות וזלזול בציבור החרדי" • גורמים במשרד משיבים אש בשיחה עם 'כיכר השבת': "שיסביר למה הוא מונע מהתושבים הקמת תחנה מרכזית ומשאיר אותם להמתין בשמש ובגשם, בזמן שהשקענו מיליארד שקל בגשר חדש בעיר" (חרדים)

נחמן שטרנהרץ