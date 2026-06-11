כיכר השבת
מבזקמחסלים בלב המערב

מחסלים בלב אירופה: 22 מדינות במתקפה על רשת הטרור האיראנית

גל חטיפות וחיסולים: קואליציה בינלאומית חסרת תקדים חושפת את זרועות התמנון של כוח קודס ומשמרות המהפכה באירופה. המטרה: יהודים ומתנגדי משטר |כל הפרטים על עליית המדרגה המבהיל(חדשות בעולם)

מצעדים של כוח קודס באיראן | צילום: צילום: שאטרסטוק
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מבזקים נוספים

15:46

זייברט במתקפה חריפה: "התעללות, רשעות וזלזול בציבור החרדי"

סערה בבני ברק: חנוך זייברט תקף בחריפות את משרד התחבורה והאשים אותם ב"התעללות וזלזול בציבור החרדי" • גורמים במשרד משיבים אש בשיחה עם 'כיכר השבת': "שיסביר למה הוא מונע מהתושבים הקמת תחנה מרכזית ומשאיר אותם להמתין בשמש ובגשם, בזמן שהשקענו מיליארד שקל בגשר חדש בעיר" (חרדים)

נחמן שטרנהרץ
15:39

הפסד לפרקליטות: שופט המחוזי קבע פסק כי אוריך לא יורחק מלשכת רה״מ

בית המשפט המחוזי דן בבקשת הפרקליטות להרחיק את אוריך מלשכת רה"מ בעקבות בקשת  • "אם אז בשיא הרגע הקריטי הסכמתם שהוא יחזור אז היום אתם מבקשים להרחיק?|הפרקליטות: נאלצנו להסכים בגלל המלחמה (משפט)

משה כהן
15:38

שופט המחוזי קבע: אוריך לא יורחק מלשכת רה״מ

15:35

המדינה שתחסום כל סנקציה על בן גביר: "אפילו אל תנסו"

שר החוץ הצ'כי הבהיר לשותפיו באיחוד האירופי כי ארצו תחסום כל הצעה להטיל סנקציות על השר בן גביר • לדבריו, מהלך כזה רק יחזק את פופולריות השר בישראל | ההתנגדות הנחרצת (בעולם)

כיכר השבת
15:31

פועל נפצע בינוני בנפילה בדיר כבשים סמוך לנאעורה

פועל כבן 50 נפצע בינוני כתוצאה מנפילה במהלך עבודתו בדיר כבשים באתר סמוך לישוב נאעורה בצפון. חובשות איחוד הצלה שהגיעו למקום העניקו לו טיפול ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה למרכז הרפואי העמק במצב בינוני.

קובי רוזן
15:30

טראמפ מכריז על תקיפה עוצמתית באיראן הלילה: ״נשתלט על שדות הנפט"

הנשיא האמריקני מכריז על תקיפה נרחבת באיראן עוד הלילה • טוען כי מערכות ההגנה האיראניות הושמדו לחלוטין | "נשתלט על אי ח'ארג' ושדות הנפט" (בעולם)

יוסי נכטיגל
15:25

טראמפ: ארה"ב תפגע באיראן גם הלילה

15:21

3 שעות ליום השיבוש; העו"ד החרדי בפנייה דחופה למפכ"ל - "עצור את האלימות נגד החרדים!"

דרמה רגע לפני יציאת אלפי פעילי 'הפלג הירושלמי' למחאות ברחבי הארץ • בזמן שהמארגנים שומרים על עמימות מוחלטת לגבי נקודות החסימה, עו"ד מנחם שטאובר שיגר פנייה דחופה למפכ"ל המשטרה: "עצור את האלימות הברוטלית והאכיפה הבררנית כלפי הציבור החרדי" • המכתב המלא (חרדים)

חיים רוזנבוים
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