הפרקליטות הודיעה: יונתן אוריך יצורף כנאשם בפרשת "הבילד"

הנשיא דונלד טראמפ מכריז על תקיפה נרחבת נוספת באיראן עוד הלילה: "ארצות הברית תכה חזק מאוד". עוד הודיע: "ניקח את האי ח'ארג', ונקודות תשתית נפט אחרות, ונניח שליטה מוחלטת על שוקי הנפט והגז שלהם, בדומה למה שעשינו עם ונצואלה" (צבא)

יוסי נכטיגל